Empezó la cuenta regresiva para las elecciones de Senado de la República y Cámara de Representantes. Durante este fin de semana se lleva a cabo el cierre de distintas campañas políticas, teniendo en cuenta que los comicios se encuentran programados para el próximo 8 de marzo.

En el barrio Las Nieves de Barranquilla, Gustavo Moreno sostuvo un encuentro con sus a líderes comunitarios, simpatizantes y representantes de distintos sectores sociales. En este espacio, el aspirante por Alianza Verde recibió el respaldo de la ciudadanía atlanticense.

En su intervención, Moreno se refirió a los distintos proyectos que ha liderado en el Congreso. Destacó la ley 2435 de 2024, conocida como la ‘Ley de Motos’, que eliminó la sanción de inmovilización del vehículo en determinados casos, priorizando la imposición del comparendo.

“Llegamos al Senado no a sentarnos, no a engordar, no a calentar una silla, sino a trabajar de verdad, a hacer leyes que le sirvan a todo el país”, recalcó.

Asimismo, se refirió al impacto que ha la Ley 2446 de 2025, denominada ‘Cárceles Productivas’, que promueve la vinculación laboral de personas privadas de la libertad como herramienta de resocialización.

Es de anotar que Moreno lidera el movimiento político denominado ‘Nueva Energía’, a través del cual se propone una manera distinta de ejercer lo público, marcada por la cercanía a la ciudadanía, con rigor técnico, transparencia en la gestión y un profundo sentido humano.