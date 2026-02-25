A través de un comunicado, la Alcaldía de Baranoa anunció 603 nuevos cupos del subsidio del programa Colombia Mayor correspondiente al ciclo uno de este año.

“Este es un logro articulado entre la Alcaldía y el Departamento de Prosperidad Social. Estamos agradecidos con su director, Álvaro Rodríguez, porque estamos avanzando hacia la universalización del bono pensional para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años. Vamos a continuar gestionando para que más adultos mayores sean incluidos en este programa”, manifestó el alcalde Edinson Palma.

En diciembre del año pasado, 1.976 personas mayores salieron beneficiadas con este subsidio de 230.000 pesos para mujeres mayores de 60 años y hombres de 65 años.

Si desea conocer los nuevos beneficiados, ingrese a este link para consultar la lista.

https://drive.google.com/file/d/1CjC7wJjAaZ-FMcKci3Sjt5aC94HVHBsc/view?usp=sharing

Por otro lado, la oficina de Gestión Social de la Alcaldía Municipal informó que hay 136 beneficiarios del programa Colombia Mayor que no cobraron el mes de diciembre. Indicaron que estas personas deben acercarse a esta dependencia, porque el no cobro del subsidio de cuatro giros consecutivos es una causal de pérdida del subsidio.

En este link se encuentran las personas pendientes por cobrar:

https://drive.google.com/file/d/164jy6kYlj1uUrS-dxhsX3Oz_zLVDSGmQ/view?usp=sharing

El nuevo pago correspondiente a enero y febrero está programado para la primera semana de marzo.

¿En qué consiste el programa Colombia Mayor?

De acuerdo con la página de Prosperidad Social, el Programa de Protección Social al Adulto Mayor “Colombia Mayor” busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

Para inscribirse el adulto debe cumplir con los siguientes requisitos: