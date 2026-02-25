El alcalde Alejandro Char dio, una vez más, luz verde a las aspiraciones de Barranquilla de albergar el Gran Premio del Caribe de Fórmula 1.

“Estamos detrás de la Fórmula 1 y seguimos con muy buenas posibilidades de que esa noticia se pueda dar. Esto es algo bien importante, porque no es por un año, sería por 10 años”, aseguró el mandatario distrital al ser consultado por medios de comunicación.

Esta visión del alcalde Char se encuentra sustentada en el impacto que esta competencia tendría para la ciudad. Es de anotar que, en ciudades cercanas a la capital del Atlántico, el derrame económico ha sido ampliamente beneficioso.

Los cálculos de las revistas especializadas en negocios, tales como Wesleyan Business Review y El Exportador, en Miami (Estados Unidos) se habla de una inyección de 450 millones de dólares y 275 mil turistas. Para San Pablo (Brasil) se habla de $934 millones de dólares y aproximadamente 300 mil visitantes. Para Ciudad de México son $1.100 millones de dólares y 400 mil visitantes.

Los acercamientos

El alcalde Char señaló que la labor que se viene adelantando ha sido positiva y que los emisarios enviados para construir los puentes con la organización han permitido revivir este proyecto, que estuvo cerca de concertarse en la administración de Jaime Pumarejo.

“Eso va muy bien, pero va muy bien. Barranquilla tiene muy buena gente haciendo el lobby”, recalcó.

En ese sentido, añadió que existe un equipo “haciendo el diseño, el trazado, que, entre otras cosas, pasará por La Loma, por la Aleta del Tiburón (Ventana de Campeones), por donde va a estar el Movistar Arena también. Entonces, está haciéndose el trazado y yo aspiro a que en este semestre, en este primer semestre del año, esa sea una noticia que podamos compartir”.

Dentro de los argumentos del burgomaestre para justificar su optimismo ante las gestiones que cada vez parecen tener mejor cara, está la innegable experiencia en eventos deportivos internacionales que desde hace 16 años viene acumulando la ciudad.

“Eso ha sido muy importante, porque han visto, más allá de la infraestructura, un paisaje, un medio ambiente, una brisa, un río con una fuerza que le va a dar una característica muy diferente a este trazado”, apuntó.

El peso de la experiencia

Agregó que el talento local hoy está capacitado para suministrar apoyo a cualquier clase de montaje: “La gente está dándose cuenta de que la ciudad tiene infraestructura, pero no solamente eso; tenemos gente preparada en distintos ámbitos”.

Puso el ejemplo de la Selección Colombia, que ya cuenta con un complejo deportivo de alto rendimiento que incluye un hotel propio, a lo que se suma el proceso de remodelación del estadio Metropolitano.

“Organizar a la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla desde 2010 no ha sido fácil. Y tener la Selección Colombia durante 16 años no ha sido fácil. Tuvimos los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de toda la historia. Por eso nos dieron los Panamericanos. Después, el Gobierno nacional no aportó lo que tenía que hacer, pero Barranquilla se los ganó. Los grandes empresarios del deporte a una ciudad con entusiasmo, con ganas, organizada y que, además, tiene los recursos para que esas cosas se den”, puntualizó.

Solo el tiempo dirá si habrá bandera a cuadros, la de línea de meta, para la aspiración de la ciudad a esta competencia deportiva.

Respaldo

El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya afirmó recientemente que la capital del Atlántico encaja en la visión de la categoría reina de realizar un Gran Premio en el Caribe.

“Hay interés y el potencial está ahí. Una visita no es casualidad: significa que quieren ver qué hay, qué se ha hecho y qué falta. Es parte de los primeros pasos de negociación”, aseguró Montoya, quien recalcó que el proyecto siempre se ha concebido como una apuesta regional.

El Ironman 70.3 llega a Barranquilla para probar al límete sus atletas

La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría de Recreación y Deportes, anunció que la ciudad fue elegida sede del Ironman 70.3 Barranquilla, cuya edición inaugural se llevará a cabo el 7 de junio de 2026. El acuerdo se logró por tres años e incluirá la realización de edición de distancia completa.

“El mundo del triatlón pone los ojos en nuestra ciudad con una de las competencias más importantes. Serán 110 kilómetros de resistencia y adrenalina, donde cerca de 1.600 atletas recorrerán nuestra ciudad. Nos preparamos para recibir a más de 9.000 visitantes”, apuntó el alcalde Alejandro Char.

La competencia iniciará en las recuperadas playas de Puerto Mocho, con 1,9 kilómetros de natación en aguas abiertas del Caribe colombiano.

Posteriormente, los atletas afrontarán 90 kilómetros de ciclismo por la moderna Circunvalar de la Prosperidad, y finalizarán con 21 kilómetros a pie en el Gran Malecón del Río, principal atractivo de la ciudad.