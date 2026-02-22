La Gobernación del Atlántico posesionó a los 23 nuevos integrantes del Consejo Departamental de Juventud, conformado por 15 miembros principales y 8 suplentes para el periodo 2026-2027.

El acto, liderado por la gerente de Capital Social, Karina Llanos, marcó el inicio formal de la implementación del Plan Decenal de Juventudes 2025-2035.

Se resaltó que, por primera vez, las metas juveniles han sido integradas plenamente en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2026, lo que permite que los nuevos consejeros actúen como guardianes del sentir ciudadano y veedores del cumplimiento de estos compromisos en el territorio.

Llanos enfatizó en que se ejecutarán cinco rutas de acción urgentes que incluyen la “salud mental como compromiso innegociable para reducir los intentos de suicidio, el retorno escolar para garantizar que ningún joven quede fuera del sistema educativo, y la protección de liderazgos para asegurar una participación ciudadana segura en el departamento”.

La funcionaria manifestó que “los jóvenes del Atlántico están celebrando hoy dos posesiones, las de sus consejeros, y ahora, las de sus plataformados. Y nosotros participamos desde la institucionalidad en el proceso haciendo ejercicios de escucha y con ellos trazaremos un plan que hace parte de un proceso para el bienestar y desarrollo de esta población”.

La vigencia 2026-2027 del Consejo Departamental de Juventud cuenta con la representación de Elsy Ovalle Jiménez, de Campo de la Cruz; Gabriela Maldonado Rojano, de Candelaria; Valerith Camacho López, de Galapa; Paula Coronell Molina, de Juan de Acosta; Jared David García García, de Luruaco; Freddys Ortiz Requena, de Manatí; Luís Angel Ramos Cantillo, de Palmar de Varela y Haidyn De Jesús Algarín De León, de Polonuevo.

Así mismo, con Eric Junior Ariza Vizcaíno, de Ponedera; Jefferson Stiven Gerónimo Collado, de Puerto Colombia; Avryl Peña Pérez, de Polonuevo; Andrés Felipe Maldonado Amaya, de Sabanagrande; Jesús David Navarro Henríquez, de Sabanalarga; Luis Gabriel Figueroa Riera, de Santa Lucía; Samira Margarita Muñoz Pizarro, de Santo Tomás; y Andrea Carolina Morales Rivera, de Suan.

Los delegados son Isabel Terraza Caballero, de Baranoa; Laura Pérez Pérez, de Malambo; Valentina Márquez Ruíz, de Usiacurí; Alanys Pérez Tovar, de Piojó y Said Wright Montenegro, de Soledad.

El cuerpo de juventudes sesionó para eligir posteriormente a Luis Ángel Ramos como presidente, a Haydith Algarín como vicepresidente, a Luis Gabriel Figueroa como secretario, a Andrés Maldonado como delegado ante CODPOS, a Freddys Ortiz como delegado de drogas, a Valerith Camacho como delegada en salud mental, a Isabel Terraza, Samira Muñoz y Andrea Morales como delegadas del Comisión de Concertación y Decisión, y a Jesús Navarro como delegado nacional de juventudes.

Para Elsy Ovalle, quien tomó posesión como consejera por el municipio de Campo de la Cruz, su cargo le permitirá trabajar más activamente por su municipio. “Este es un espacio de construcción donde podemos hablar sobre las necesidades de nuestros municipios y para acercar oportunidades para los nuestros, para velar por nuestros jóvenes, en los que podemos pensar a favor de superar barreras para nuestra comunidad”, manifestó.

Entre tanto, Luis Manuel Figueroa, consejero por Santa Lucía, dijo que su rol reviste importancia para el desarrollo y bienestar de los jóvenes de su municipio. “La idea es minimizar los efectos negativos de situaciones en las que se expone la juventud hoy día como la delincuencia, drogadicción, los efectos negativos del alcohol, entre otros y que los jóvenes se encuentren en posiciones más estables”, afirmó.