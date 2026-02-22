La Unidad Funcional 2 de la Gran Vía avanza en su etapa definitiva y ya tiene fecha proyectada de entrada en funcionamiento. Durante un recorrido técnico por el deprimido de Le Champ, en la carrera 51B, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ratificó que la obra estaría operativa el 15 de julio, siempre que se mantenga el ritmo actual de ejecución.

“Si todo sigue normal como hasta ahora, vamos a cumplir con la fecha del 15 de julio para poner a funcionar el deprimido”, afirmó el mandatario, quien explicó que ese día deberá estar habilitado el tránsito tanto por la parte superior como por la inferior del paso, además del puente de la glorieta.

Verano subrayó que el deprimido no solo cumple una función de movilidad, sino que es el conector principal de la 51B y el punto que manejará las vertientes hidráulicas del sector. Señaló que se han sostenido mesas de trabajo con la comunidad y el equipo técnico para garantizar que la obra cumpla con todas las especificaciones estructurales.

Orlando Amador Gobernador del Atlántico Eduardo Verano

El gobernador también reconoció las afectaciones que ha generado la construcción en el corredor residencial y educativo. “Sabemos que una obra de esta magnitud impacta la tranquilidad y la movilidad de quienes viven aquí. Les pedimos excusas por las incomodidades, pero cuando esté terminado habrá un gozo total”, expresó.

Impacto en movilidad

Desde el componente técnico, el ingeniero de la Gobernación Juan Pablo Deik explicó que la intervención aumentará en 50 % la capacidad vehicular y duplicará la capacidad peatonal, incorporando además una ciclorruta inexistente hasta ahora en el corredor.

Orlando Amador Así va la Gran Vía

En materia hidráulica, indicó que la capacidad se cuadruplica al pasar de tuberías de 12 pulgadas a tuberías de 24 pulgadas. A esto se suma la instalación de más de 40 ductos para fibra óptica en ambos costados de la vía, infraestructura que el gobernador ha denominado una “autopista digital” por la concentración de redes de telecomunicaciones que tendrá el sector.

El equipo técnico precisó que la reubicación de redes hidráulicas y eléctricas, así como ajustes derivados del crecimiento urbanístico de la zona, han incidido en el cronograma, aunque actualmente la obra avanza en su fase final.

Comunidad y obras

Desde la comunidad, Camilo Manotas, vecino de Ciudad del Mar, aseguró que, aunque los residentes han enfrentado incomodidades durante la ejecución, existe expectativa frente a la entrega anunciada.

✅ Adecuación de excavación para empalme de redes.



✅ Finalizó fundida de placas en tramo cercano a Las Dunas.

✅ Excavación en el deprimido.

✅ Demolición de roca en muro.

✅ Demolición de roca en muro.

✅ Se inició empalme de… pic.twitter.com/pjrAstFBsh — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) February 20, 2026

“Estamos viendo movimiento y esperamos que efectivamente se termine en julio. La primera unidad funcional ya demuestra el cambio y el progreso; cuando esta segunda fase esté lista, seguramente todo será gozo”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Azael Charris, explicó que para culminar integralmente la Unidad Funcional 2 se requieren obras complementarias como el puente entre la Universidad Libre y la Universidad San Martín y una glorieta hacia la Vía de la Prosperidad. Estas intervenciones representarían inversiones adicionales estimadas entre 13.000 y 15.000 millones de pesos.

Orlando Amador Secretario de infraestructura Azael Charris

Según el gobernador, los recursos se gestionan mediante ajustes financieros y fuentes como regalías, con el propósito de garantizar el cierre total del proyecto.

La Administración Departamental reiteró que la obra cuenta con respaldo financiero y que el compromiso institucional es entregar una infraestructura que responda a las necesidades actuales del corredor que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia.

El mandatario insistió en que la meta es cumplir con el cronograma establecido y entregar la obra completamente habilitada para el tránsito vehicular y peatonal en la fecha prevista, siempre que se mantenga el ritmo actual de ejecución.

De concretarse la apertura en julio, la Unidad Funcional 2 se sumará a las fases ya entregadas de la Gran Vía.

Orlando Amador Panorama del corredor universitario

