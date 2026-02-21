Barranquilla registró en 2025 un crecimiento del 58,39 % en la venta de vivienda nueva frente al año anterior, superando ampliamente el promedio nacional y consolidando su recuperación en el mercado inmobiliario.

De acuerdo con el balance de cierre presentado por Camacol Atlántico, la ciudad pasó de 6.863 unidades vendidas en 2024 a 10.870 en 2025. En contraste, el crecimiento nacional fue del 12,45 %, lo que indica que la capital del Atlántico creció 4,6 veces más que el país.

El comportamiento positivo se reflejó en todos los segmentos. En vivienda No VIS, las ventas aumentaron 73,78 %, al pasar de 1.846 unidades en 2024 a 3.208 en 2025.

En el segmento VIP, el incremento fue del 40,31 %, con un salto de 1.667 a 2.339 viviendas vendidas. Por su parte, la vivienda VIS creció un 58,90 %, pasando de 3.350 unidades a 5.323.

A nivel nacional, mientras el segmento VIS creció 15,56 % y el No VIS 19,01 %, el VIP presentó una caída del 18,41 %, lo que marca una diferencia frente al desempeño registrado en Barranquilla.

Según lo manifestado por el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X, el comportamiento local estaría asociado al subsidio distrital ‘Mi Techo Propio’, programa que impulsa la adquisición de vivienda en la ciudad.

El informe también señala que, tras la desaceleración observada entre 2022 y 2023, el mercado inmobiliario local retomó el crecimiento en 2024 y consolidó su recuperación en 2025. Además, Barranquilla concentra el 70 % de las ventas de vivienda del departamento del Atlántico, reafirmando su papel como principal polo urbano y de desarrollo regional.

