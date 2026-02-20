Las autoridades sanitarias de Soledad, Sabanalarga, Baranoa y Puerto Colombia han puesto en marcha una serie de procesos para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la vacunación contra el dengue.

El plan piloto se puso en marcha en el municipio de Malambo, teniendo en cuenta que se encuentra en el nivel 2A (muy alta prioridad), no solo por la carga de la enfermedad, sino también por mantener una cobertura óptima de vacunación superior al 80 % en biológicos trazadores como la DPT.

“Malambo fue el primer municipio escogido para hacer la introducción escalonada de esta vacuna a nivel del departamento por el comportamiento epidemiológico y por la letalidad que tuvieron entre el 2019 y el 2023 las muertes que tuvieron los niños de 5 a 9 años”, aseguró Teresita Mastrodoménico Medina, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del departamento.

Ninfa Navas, líder de los programas de promoción de la salud y coordinadora PAI en la ESE Hospital Local de Malambo, destacó que “el Ministerio nos priorizó por el comportamiento epidemiológico y de letalidad que tuvo el municipio”.

Alistamiento en Soledad

Edinson Barrera, secretario de salud de Soledad, aseguró a EL HERALDO que se encuentran a la espera de definir la cantidad de biológicos que serán destinados a este territorio, luego de un proceso en el cual, según señaló, tuvieron que reclamar ser tenidos en cuenta.

“La idea es, primero que todo, definir cuántas vacunas nos va a asignar el Ministerio de Salud de acuerdo con esa priorización. Hasta diciembre, Soledad no había sido priorizada, y nosotros protestamos por esa falta de priorización ante el departamento y el Ministerio, y posterior a eso, nos incluyeron”, aseguró.

Tras su priorización, ahora procederán a organizar el proceso para cumplir los lineamientos del Minsalud: “La logística la tendríamos organizada con los colegios. La idea es que, a través de la Secretaría de Educación, podamos identificar a los alumnos de instituciones públicas y privadas que cumplen con los criterios y, a partir de ahí, vacunar a los niños en los colegios”.

Barrera también señaló que han venido trabajando para reducir las cifras de esta enfermedad, que el año pasado golpeó duramente a la población: “El año pasado hubo un pico y Soledad, al tener la mitad de la población del Atlántico, es la que más casos puede tener; sin embargo, hoy podemos decir que tenemos controladas las cifras, con una disminución del 74 %. Este año van un poco más de 220 casos, mientras que el año pasado teníamos más de 700 casos”.

Según las previsiones de Soledad, se espera que las vacunas “lleguen antes de que acabe el mes de febrero”.

Preparativos en S/larga

María Claudia Castellanos, secretaria de Salud de Sabanalarga, expresó que ya han sido notificados de su priorización y por ello comenzaron los preparativos del caso. Sin embargo, aclaró que no tienen una fecha específica para iniciar las vacunaciones.

“No tenemos un tiempo estipulado, puede ser unos meses, todavía no lo sabemos. Lo que sí nos deja un poquito de aliento es que Sabanalarga está entre los municipios a los que se van a entregar estas vacunas”, recalcó.

Es de anotar que se contempla la posibilidad de salir a buscar a los niños en sus hogares, teniendo en cuenta las características de la población: “Nosotros haremos las visitas a las instituciones, pero también haríamos ese casa a casa, con búsquedas activas comunitarias”.

Las cifras del municipio de momento parecen bajo control: “En lo que va del año, llevamos 15 casos reportados. El año pasado reportamos más de 200. Una cifra bastante notoria en cuanto al aumento se dio entre los meses de junio hasta el final de año, que fue donde más tuvimos esos picos de reportes”.

Es de anotar que esta vacuna es una fórmula tetravalente de virus vivos atenuados que ha demostrado eficacia sostenida durante al menos 4.5 años después de la segunda dosis. Su implementación se integra a las demás acciones del plan para la atención y control del dengue.