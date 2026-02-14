En medio del colorido, la música y la alegría que llenan las calles de Barranquilla en medio de las carnestolendas, el líder político Fuad Char expresó su entusiasmo por el desarrollo del Carnaval y resaltó el ambiente festivo que se vive en la ciudad.

“Todo hermoso, todo hermoso. Es la alegría del pueblo barranquillero, del pueblo Caribe. Estamos felices de estar viendo estos carnavales impecables, los mejores carnavales que hemos tenido en toda la historia”, manifestó Char mientras disfrutaba de la Batalla de Flores.

Char también destacó que, como es tradición, ha compartido esta celebración junto a su familia, subrayando el carácter cultural y familiar de la fiesta más importante de la ciudad.

En medio del ambiente festivo que se vive en las calles de la ciudad, el dirigente político Efraín Cepeda destacó la magnitud y el entusiasmo con el que se celebra el Carnaval de Barranquilla este año, subrayando la gran presencia de público y el ambiente de alegría colectiva.

“Como todos los años, espectacular. Quien lo vive es quien lo goza. Realmente veo aquí visitantes nacionales y extranjeros, los palcos abarrotados, las calles abarrotadas. Creo que quien no quiso venir al carnaval este año se va a arrepentir”, expresó.

Cepeda enfatizó que la fiesta no solo se caracteriza por la diversión, sino también por el mensaje de convivencia que transmite. “Aquí es una gozadera sana, una gozadera que sin duda se la impregnamos a Colombia para que tengamos también paz, tranquilidad, que cese la lucha de clases aquí en Barranquilla. Todos somos uno solo”, afirmó.

Estas declaraciones se dan en medio de un alentador panorama para la ciudad, teniendo en cuenta que las autoridades locales han reiterado su satisfacción por la organización, la masiva asistencia y el comportamiento ciudadano durante los eventos, factores que, según la administración distrital, han permitido que la fiesta se desarrolle con orden y entusiasmo.

El Carnaval de Barranquilla continúa así consolidándose como uno de los principales símbolos culturales del Caribe colombiano y como una celebración que une a locales y visitantes en torno a la tradición, la música y la identidad.