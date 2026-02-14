Las danzas, símbolos y expresiones populares del Carnaval han sido homenajeadas este sábado a lo largo de la Vía 40 con las carrozas que han logrado conectar la memoria, el folclor, la música y la identidad del Caribe colombiano, consolidándose como uno de los mayores atractivos visuales de la fiesta y exaltando el talento de cerca de 200 artesanos.

Antecedido por una legión de congos, el rey Momo Adolfo Maury recorrió el Cumbiódromo en ‘Congo Ancestral’, una obra del diseñador Rafael Polanco y el artesano Hernando Arteta que rinde homenaje a la herencia africana.

La imponente estructura se distingue por la figura central del rey congo, que con la boca abierta sostiene la memoria ancestral, rodeado de tambores, máscaras rituales y elementos de la fauna africana que evocan fuerza, resistencia y espiritualidad.

Josefina Villarreal El rey momo Adolfo Maury fue el primero en recorrer el cumbiódromo en su carroza.

La segunda carroza en engalanar la Vía 40 fue ‘Cumbia en Flor’, en la cual estuvo la señorita región Caribe 2025-2026, Valeria Lafaurie. Esta estructura fue diseñada por Hernando Arteta y elaborada por el artesano Eduardo Castillejo.

Esta obra artística celebra la elegancia de la cumbia, elevando la tradición a una experiencia visual y sonora cargada de poesía, color y encanto caribeño.

Las protagonistas son una cumbiambera y músicos que, al ritmo de flautas, tambores y maracas junto con mariposas y cayenas que simbolizan la alegría, la vida y la identidad del Caribe.

Josefina Villarreal La señorita Región Caribe desfiló en una carroza que hace honor a la cumbia.

Pocos minutos después, los asistentes al cumbiódromo pudieron maravillarse con Máscaras del Congo, la carroza de los reyes infantiles Sharon Acosta y Joshua Ortiz, inspirada en fauna salvaje con felinos, aves y criaturas míticas que cobran vida a través del color, la textura y el trabajo minucioso del artesano Roy Pérez y el diseñador Rafael Polanco.

Josefina Villarreal Los reyes infantiles fueron los protagonistas en Máscaras del Congo.

La reina popular Yuliana Rodríguez fue la protagonista de ‘Amanecer Caribe’, donde una majestuosa guacamaya desplegaba sus alas entre flores tropicales, lianas y aves multicolores.

La obra de Miller Cabarcas y Rubiel Badillo ha sido descrita como “un canto visual a la vida, a lo silvestre y a la armonía entre naturaleza y cultura”.

Al ritmo de los éxitos de Zaider, Tatiana Angulo Fernández de Castro recorrió el Cumbiódromo en ‘Alegría Puloy’, una carroza engalanada con un jardín de espirales, flores y besos, donde una gigantesca Negrita Puloy hace gala de su picardía y alegría contagiosa.

Regina Imperatrix, la carroza de la reina Michelle Char, avanzó por la Vía 40 como un trono en movimiento, imponiendo su presencia majestuosa en medio del desfile.

Josefina Villarreal La reina Michelle Char desfiló sobre Regina Imperatrix.

La carroza, inspirada en la realeza eterna, destacó por su estructura plateada, filigranas delicadas y esmeraldas que evocan poder, memoria y riqueza ancestral, convirtiéndose en uno de los momentos más imponentes del recorrido.