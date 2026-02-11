Más de 50 toneladas de ayudas humanitarias ha recibido el Atlántico para ser enviadas a las familias damnificadas por la ola invernal en Córdoba, una cifra que podría acercarse a las 70 toneladas en los próximos días, según confirmó el gobernador Eduardo Verano.

Desde el punto de coordinación, el mandatario destacó la masiva respuesta de la ciudadanía.

“Hemos recibido más de cincuenta toneladas y creo que vamos a llegar finalmente a unas setenta toneladas”, afirmó, al señalar que el equipo de la Gobernación se ha organizado para atender lo que describió como una “avalancha de apoyos”.

Verano informó que mañana se realizará un viaje especial hacia Córdoba con los cargamentos recolectados, los cuales serán transportados en camiones y otros medios logísticos. La visita permitirá conocer con mayor precisión la situación en terreno y determinar qué insumos se requieren con mayor urgencia.

“Allá nos daremos cuenta de cuál es la verdadera situación y qué requieren para ser muy precisos en lo que vamos a llevar”, explicó.

Entre los elementos más solicitados se encuentran agua potable, pasta, alimentos, medicamentos y ropa, ayudas que han sido aportadas por ciudadanos, empresas e instituciones del departamento.

La Gobernación reiteró que continuará articulando esfuerzos para canalizar el apoyo de los atlanticenses mientras se mantenga la emergencia en el departamento vecino.