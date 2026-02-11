La Empres Air-e informó que, con el fin de avanzar en el plan de mantenimiento preventivo en las redes del departamento del Atlántico, este jueves 12 de febrero se llevarán a cabo trabajos en zona rural de Luruaco.

Las obras para el cambio de un poste y elementos eléctricos se llevarán a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

Durante las maniobras estarán sin servicio de energía San Juan de Tocagua y Palmar de Candelaria. Adicionalmente, Hibácharo en Piojó.

Por otra parte, se cambiarán crucetas en la carrera 35C3 con la calle 82D en Villa del Rosario, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, la empresa Air-e les indicó a los usuarios que deben “comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com”.

Actualidad de la empresa

A modo de contexto, es importante anotar que a febrero de 2026, la empresa Air-e continúa bajo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, enfrentando una profunda incertidumbre financiera.

Aunque la administración actual ha logrado estabilizar la tarifa en $796 por kWh —cifra inferior al promedio nacional—, la salud económica de la compañía es crítica, pues la deuda con los generadores de energía ya supera los 1,7 billones de pesos.

Para mitigar este déficit, el Gobierno Nacional ha propuesto un cargo adicional del 2,5% en las facturas de energía, medida que ha generado fuertes críticas de los gremios del Caribe.

Además, la gestión operativa ha estado marcada por la inestabilidad, con el paso de cuatro agentes interventores en apenas 16 meses.

A pesar de esto, se ha asegurado la compra de más del 81% de la energía para 2026 mediante contratos directos, buscando evitar racionamientos y la volatilidad del mercado mayorista.