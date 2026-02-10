El Ministerio del Interior designó al barranquillero Antonio José Ballestas Ballestas como gobernador ad hoc del Huila para presidir los asuntos electorales en este departamento debido a un impedimento declarado por el titular del cargo, Rodrigo Villalba Mosquera.

La designación se cumplió a través de la Resolución 0154 del 30 de enero de 2026, mediante la cual delega de manera temporal esta función en Ballestas, quien actualmente se desempeña como asesor del despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Lea: Superservicios solicita a empresas prestadoras activar planes de emergencia por incremento de lluvias en el país

Ballestas Ballestas es administrador de Empresas de profesión y se ha desempeñado como servidor público por más de una década. Su trayectoria ha sido en áreas estratégicas del Gobierno nacional, tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio del Trabajo, con responsabilidades en asuntos administrativos, financieros y misionales.

“Asumo esta tarea con la responsabilidad de brindar garantías a la ciudadanía, a los partidos políticos y a los candidatos, para que el ejercicio electoral se lleve a cabo con transparencia, confianza y respeto por la democracia”, expresó Ballestas tras su posesión.

Más: Traslado masivo de usuarios entre EPS “agravaría crisis de la salud”, advierten asociaciones

Como gobernador ad hoc, el profesional barranquillero tendrá la responsabilidad de presidir la Comisión Departamental de Seguimiento Electoral, coordinar acciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, los organismos de control y las autoridades de orden público, así como liderar la adopción de medidas preventivas para anticipar y mitigar posibles riesgos que puedan afectar la transparencia y normalidad del proceso democrático.

Este encargo se extenderá durante todo el ciclo electoral, desde la etapa previa de organización y verificación de condiciones de seguridad y orden público, pasando por la jornada de votación, y de ser necesario, hasta la culminación de los escrutinios y la entrega de credenciales a los congresistas electos en el departamento del Huila.

La posesión del gobernador ad hoc se realizó ante la Asamblea Departamental del Huila, cuyos directivos resaltaron la importancia de esta figura administrativa como una medida preventiva orientada a preservar la igualdad de condiciones, la transparencia y la confianza entre los distintos actores políticos y la ciudadanía.

Desde la Duma Departamental se reiteró además el respaldo institucional para articular acciones que contribuyan al buen desarrollo del proceso electoral, incluyendo la posibilidad de realizar sesiones descentralizadas del Comité de Seguimiento Electoral en diferentes municipios del departamento.