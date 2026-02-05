Por las distintas acciones que ha adelantado el Distrito para recuperar y proteger los recursos naturales de la ciudad, Barranquilla fue reconocida con el Premio Internacional de Dubái por las mejores prácticas para el desarrollo sostenible, en categoría ‘Regeneración Urbana’.

“Entre ciudades del mundo, fuimos reconocidos con el Dubái International Best Practices Award for Sustainable Development, gestionado junto a ONU-Hábitat, en la categoría de Regeneración Urbana, gracias a dos joyas que hoy nos representan: el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho. Este reconocimiento fue entregado durante el World Government Summit, frente a proyectos de Portugal, Singapur, Tailandia, China, entre otros; y nos posiciona a nivel internacional como una ciudad sostenible que avanza en la recuperación de su río, su ciénaga y su mar, mientras mejora la calidad de vida de su gente”, indicó el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta de X.

En detalle, este galardón, apoyado y gestionado entre el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y la municipalidad de Dubái, posiciona a Barranquilla en el escenario internacional como una ciudad “capaz de pensar en grande, actuar con visión de largo plazo y ejecutar proyectos que generan impacto real en la calidad de vida de su gente, al tiempo que protegen el patrimonio ambiental para las futuras generaciones”.

De igual manera, este reconocimiento se enmarca en las banderas de la administración del alcalde Alejandro Char de hacer de Barranquilla una ciudad ambiental y sostenible, tal como está establecido en su Plan de Desarrollo 2024-2027, que se basa en el concepto de visionar la ciudad como una Barranquilla sostenible y amigable con el medioambiente y que, además, garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social.

Sobre el reconocimiento

El Premio Internacional de Dubái a las Mejores Prácticas se creó en 1995 para reconocer iniciativas que hayan tenido un impacto positivo en la mejora del entorno vital.

Desde entonces, se han recopilado y difundido más de 5.000 iniciativas que documentan diversas formas de resolver problemas económicos, sociales y ambientales de más de 150 países a través de la base de datos de mejores prácticas alojada en ONU - Hábitat.

El premio reconoce las mejores prácticas internacionales que demuestran contribuciones valiosas al desarrollo urbano sostenible como resultado de asociaciones efectivas entre los sectores público, privado y cívico en áreas como Regeneración urbana y espacios públicos, Construcción de edificios sostenibles, innovadores e inteligentes, Sosteniendo los sistemas alimentarios urbanos, Abordar el cambio climático y reducir la contaminación, Planificación y gestión de infraestructura urbana.

Con este reconocimiento, Barranquilla integra la base de datos de Mejores Prácticas Urbanas. Un repositorio en línea de avances inspiradores en la implementación de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con más de 5.000 iniciativas para resolver problemas económicos, sociales y ambientales de más de 150 países

El reconocimiento se dio en el marco del World Governments Summit (Cumbre Mundial de Gobiernos), un evento anual internacional de alto nivel, celebrado desde 2013 en Dubái, EAU, que reúne a líderes gubernamentales, pensadores, organizaciones internacionales y del sector privado para debatir sobre el futuro de la gestión pública, la innovación, la tecnología y la cooperación global.