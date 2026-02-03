Luego de las más de 48 horas de lluvias que se presentaron en el país —especialmente en el Caribe colombiano— durante los primeros días de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el frente frío comenzó a perder fuerza en la región.

Es de recordar que el causante de la inestabilidad atmosférica en estas zonas corresponde a esta unidad de masas frías que trajeron al Caribe colombiano lluvias con tormentas eléctricas, altas velocidades en los vientos y altura en el oleaje.

Le puede interesar: La lluvia no detiene la instalación de los palcos en el Cumbiódromo

Sin embargo, y tal como se tenía previsto, este sistema ya está empezando a alejarse del territorio.

“El frente frío ha venido perdiendo su configuración y ya lo encontramos estacionario en el mar Caribe. (Además), ha continuado con su desplazamiento hacia el nororiente”, indicó Daniel Useche, meteorólogo de turno de la entidad.

A pesar de este avance, el funcionario no descartó lluvias de menor intensidad en los próximos días, pues el sistema permanece de forma estacionaria —es decir, aún persiste la “cola” del frente frío—, lo que continúa generando nubosidad y lloviznas aisladas.

“Se espera que, al estar estacionario el sistema frontal en el área del Caribe, todavía genere condiciones de nubosidad y algunos eventos de lluvia; sin embargo, se espera que estas lluvias no sean tan intensas como las registradas en las veinticuatro o cuarenta y ocho horas anteriores”, explicó el encargado.

Cortesía Ideam Este mapa representa de manera gráfica las condiciones atmosféricas en superficie. La línea azul con triángulos indica la ubicación del frente frío del hemisferio norte. En el mar Caribe, además de los triángulos azules, aparecen medias lunas rojas que señalan que el sistema frontal se encuentra en condición estacionaria.

Pronosticó que se tengan cielos mayormente nublados, particularmente hacia el mar Caribe y en zonas de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico; también hacia zonas de Bolívar, con probabilidad de algunas lluvias de intensidades moderadas a fuertes, posiblemente en zonas del sur de La Guajira y sectores de Cesar y del norte de Magdalena.

Asimismo, de menor intensidad se esperan en sectores del Atlántico, particularmente hacia el sur del departamento.

Pronóstico de la semana en el Atlántico

Pese a que le fenómeno se irá alejando cada vez más, la entidad proyectó que las lluvias no cesarán: para este martes se esperan precipitaciones ligeras, especialmente en zonas del oriente y sur del departamento del Atlántico.

Además: Reportan afectaciones de movilidad por retrasos en obras de la Gran Vía

Con respecto al miércoles, se estima una tendencia seca en gran parte del departamento del Atlántico. Podrían registrarse algunas lloviznas locales en zonas muy específicas del sur y suroriente del departamento.

En cuanto al jueves, se podrían presentar algunas lluvias, especialmente en horas de la tarde e inicios de la noche, de carácter ligero.