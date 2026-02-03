Este lunes, en medio de un fuerte aguacero, se inició el proceso de instalación de palcos en la Vía 40, que este año celebra 35 años como el escenario de grandes desfiles de esta fiesta cultural, el cual se extenderá por cerca de 12 días.

Este proceso, de acuerdo con los organizadores, cuenta con un alto nivel de ingeniería, planeación y logística, con el fin de garantizar una experiencia segura, organizada y de alta calidad tanto para los hacedores del Carnaval, carrozas, tráilers, danzas, comparsas, disfraces y expresiones tradicionales y para miles de asistentes que disfrutan los desfiles desde el sistema de palcos y minipalcos.

“En 2026, el Cumbiódromo dará un paso significativo en innovación y experiencia del público con la implementación de un estudio previo de digitalización de la vía 40, consistente en la fotogrametría y levantamiento de planos con precisión milimétrica, combinando el levantamiento aéreo y sobre suelo, además de una nube de puntos”, se explicó desde Carnaval de Barranquilla S.A.S.

De esta manera se busca una “mejora” en la planificación del evento, así como mayor coordinación con las autoridades y la distribución de los recursos para atención de emergencias. También se contempla la ubicación de obstáculos de cables y mejora en andenes o la reubicación de tapas de manholes o registros que representen un riesgo para los peatones o danzantes en el recorrido.

Desde la organización de las carnestolendas se indicó que el montaje se inició con la ocupación de la Vía 40 desde la calle 82 y se extenderá por 2,5 kilómetros. Para este año se tiene contemplada la instalación de 18 palcos, 8 tarimas, zona de televisión y 4 palcos de las acciones sociales, a través de la empresa HPC Marketing y Eventos.

Es de anotar que también se realiza el montaje de 80 estructuras de minipalcos, ampliando las opciones de disfrute del público y fortaleciendo el sistema de acomodación del evento.

Además, entre 2026 y 2027, se tiene contemplada la incorporación de herramientas digitales de geolocalización y mapas en la plataforma de Google, que permitirá a los usuarios consultar la ubicación de palcos, ambulancias y PMU (Puesto de Mando Unificado), “facilitando la movilidad, la localización de palcos y puestos, así como los procesos de ingreso y evacuación, mejorando la experiencia y la seguridad de los asistentes”.

Para este proceso, Carnaval de Barranquilla cuenta con una interventoría especializada por la empresa Procimec Ingeniería y un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), así como con equipos técnicos, operativos y logísticos que suman más de 300 personas trabajando de manera directa en el montaje y desmontaje del escenario.

Este equipo viene conformado entre arquitectos, ingenieros civiles, técnicos en salud ocupacional, supervisores de graderías, operarios logísticos, vigilantes, coordinadores de transporte, 59 camiones y 250 operarios de montaje que superan las 300 personas trabajando de manera directa.

Se espera que el desmontaje se ejecute en 3 días, bajo estrictos protocolos técnicos, operativos y de seguridad.

Pico y placa, en vigencia

A partir de este lunes entró en vigencia el pico y placa para vehículos particulares. La medida se aplicará en la Vía 40, en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B, hasta el jueves 19 de febrero de 2026.

Se ha contemplado que se adopte en dos franjas horarias: de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. Durante la etapa de montaje de palcos, que irá hasta el viernes 13 de febrero, la restricción se aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa.

En ese sentido, los lunes 2 y 9 de febrero no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3 y 4; los martes 3 y 10, las placas 5, 6, 7 y 8; los miércoles 4 y 11, las placas 9, 0, 1 y 2, y los jueves 5 y 12, las placas 3, 4, 5 y 6. El viernes 6 de febrero la restricción corresponderá a las placas 7, 8, 9 y 0.

Para el viernes 13 de febrero, el pico y placa en la Vía 40 solo aplicará en el horario de la mañana.

Además, se implementó un contraflujo en la Vía 40, permitiendo la circulación en doble sentido. Es de anotar que el cierre de las vías se realizará de manera progresiva, de acuerdo con el avance del montaje de los palcos.