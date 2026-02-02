La empresa Air-e dio a conocer este lunes que adelanta una serie de obras preventivas y de mantenimiento para garantizar la continuidad y seguridad del servicio de energía eléctrica en la calle 17, uno de los corredores viales que será escenario del tradicional desfile del Rey Momo.

Estas labores incluyen trabajos de poda técnica de árboles, revisión de redes, adecuaciones en infraestructura eléctrica y mejoras en puntos críticos del sistema, acciones fundamentales para minimizar riesgos, prevenir interrupciones del servicio y ofrecer condiciones seguras, tanto para los participantes del desfile como para la comunidad en general.

Además, las intervenciones se están llevando a cabo en diferentes sectores de los barrios Rebolo, La Luz, La Chinita, Las Nieves y Simón Bolívar, zonas estratégicas por donde se movilizan comparsas, carrozas y miles de asistentes durante las actividades del Carnaval.

De igual manera, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de realizar conexiones antitécnicas o ilegales, ya que este tipo de prácticas representan un riesgo significativo para la vida e integridad de las personas, además de generar sobrecargas que pueden ocasionar fallas en el sistema eléctrico.

De esta manera, la empresa aseguró que: “se busca fortalecer la red eléctrica y asegurar una operación confiable antes, durante y después de los eventos programados”.

Así las cosas, Air-e también reiteró su compromiso con la seguridad, la calidad del servicio y el acompañamiento a los grandes eventos de ciudad, trabajando de manera articulada para que el Carnaval de Barranquilla se viva con energía, seguridad y sin contratiempos.