De cara a la temporada de Carnaval, el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que opera para la ciudad de Barranquilla, se prepara para recibir una alta afluencia de pasajeros. Se ha proyectado que el incremento será cercano al 90 % frente a la demanda habitual de la terminal aérea.

En ese sentido, de acuerdo con las autoridades aeronáuticas, se estima la disponibilidad de más de 400 mil sillas en las diferentes rutas habilitadas a la capital del Atlántico.

De igual manera, los Comités de Facilitación y de Seguridad del aeropuerto han adoptado una operación especial que se extenderá hasta el mes de marzo. A través de este plan se busca avanzar en la promoción de diversas campañas, que comprenden asesoría a los viajeros en su llegada al aeropuerto, su estancia en Barranquilla y el retorno a la terminal aérea.

Sumado a esto, la operación en la terminal contará con el acompañamiento de la Policía Aeroportuaria, personal de Migración y Aduana.

A su vez, las instalaciones de la terminal contarán con nuevos puntos de información turística, que ofrecen atención sobre planes para las carnestolendas, alojamientos, gastronomía y actividades, entre otros planes.

A través de esta estrategia también se espera hacer un registro de todos los visitantes que entran a la ciudad para las fiestas.

Cabe recordar que durante las pasadas carnestolendas más de 800 mil visitantes de diferentes países arribaron a la ciudad para disfrutar de la tradición y cultura de la ciudad.

También, cerca de 1.5 millones de pasajeros transitaron por el Ernesto Cortissoz en el primer semestre del año anterior, según Aeronáutica Civil.

Operación aérea

Con el objetivo de que más colombianos puedan asistir al Carnaval de Barranquilla, la aerolínea Satena habilitó un código promocional con un 15% de descuento en la tarifa neta de vuelos desde algunas ciudades del país hacia la capital del Atlántico.

Este código promocional estará vigente para compras del 14 al 17 de febrero de 2026, facilitando los viajes programados entre el 1 de marzo y el 26 de abril de 2026.

De igual manera, la promoción abarca las rutas estratégicas que conectan a Barranquilla con los aeropuertos: Olaya Herrera de Medellín, Bucaramanga, Montería, Valledupar, Aguachica y Riohacha.

Así las cosas, la aerolínea también inaugurará la nueva ruta Barranquilla-Riohacha el próximo 13 de febrero, en el marco de las carnestolendas.

Esta nueva alternativa tendrá tarifas accesibles, con un valor de $154.900 en tarifa web