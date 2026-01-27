Centrados en su identidad, y apegados a sus costumbres y fe, la comunidad judía de Colombia conmemoró en Barranquilla el Día Internacional de las víctimas del Holocausto, durante la segunda Guerra Mundial, política de odio racial que fue impulsada por Adolf Hitler y el partido Nazi.

La celebración tuvo lugar desde las 4:00 de la tarde en la sinagoga Bet El (que en hebreo quiere decir casa de Dios), donde con ritos religiosos y discursos de algunas figuras importantes de la religión hicieron eco al lema del día: “¡Nunca más!”, condenando la barbarie y haciendo votos porque no se repita nunca, en ningún pueblo del mundo.

Orlando Amador Conmemoración en la sinagoga Bet El.

Jack Goldstein, presidente de la fundación Zahor, que en hebreo quiere decir recordación o memoria, en referencia a la recordación de víctimas del Holocausto, hizo parte del evento.

“Mi abuelo fue fundador del centro israelita de Bogotá, y salvó cuarenta y cinco personas antes de la guerra, quienes entraron por el muelle de Puerto Colombia. Por el lado materno es donde tengo cercanía mayor con el tema del holocausto nazi. Mi mamá, Ana María, nació durante la guerra, fue sobreviviente, ella justamente hoy, hace cinco años falleció, y después de la guerra estuvo quince años más en Hungría comunista, hasta que pudo llegar a Colombia por Puerto Colombia”.

Señaló lo importante que ha sido para la comunidad el arraigo logrado en el país: “Colombia ha sido un país, y de los pocos, donde no se ha respirado antisemitismo, tal vez situaciones muy puntuales, pero nada institucional, y nunca riesgo físico”, recalcó.

Sin embargo se mostró crítico de lo que ha sido el ambiente en el país recientemente: “Pero desde hace dos años y medio, la situación sí ha cambiado por el verbo antisemita del señor presidente de la República, sus ministros, allegados, parte de la intelectualidad, artistas, farándula, que de una manera muy ligera e irresponsable han manipulado, tergiversado los términos de genocidio, de limpieza étnica, y sin conocimiento lo han aplicado a una situación incomparable con lo que fue genuinamente el Holocausto nazi”.

Conmemoración en la sinagoga Bet El.

“Confío que en un pronto futuro esa situación se pueda rectificar, y sintamos que apenas fue un hipo en la historia de Colombia, donde, por lo demás, siempre nos hemos sentido muy en casa”, apuntó.

Barranquilla fue por primera vez sede de esta conmemoración a nivel nacional, recordando que fue una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2006.