Nelson Javier Vásquez Torres dejó de ser el agente especial interventor de la empresa Air-e, luego de presentar su renuncia, la cual fue aceptada el fin de semana por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).

Vásquez había asumido el cargo en junio de 2025, en medio de la intervención que adelanta el Gobierno nacional a la compañía desde septiembre de 2024. Su salida se produce tras pocas semanas de gestión y se suma a una serie de cambios administrativos que ha tenido la empresa durante el proceso de intervención.

Desde la toma de posesión por parte de la Superservicios, Air-e ha contado con cuatro agentes especiales interventores. El primero fue Carlos Arturo Diago Abello, seguido por Edwin Palma Egea, quien estuvo en el cargo entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Posteriormente asumió Diana Bustamante Rueda, entre marzo y junio de 2025, y finalmente Nelson Vásquez Torres, cuya salida fue confirmada este fin de semana.

Según expertos, esta rotación ha dificultado la consolidación de una estrategia de largo plazo que permita estabilizar la empresa y avanzar en una solución estructural para la prestación del servicio.

Hasta el momento, la Superservicios no ha anunciado quién asumirá el cargo de agente interventor ni los pasos a seguir tras la salida de Vásquez.

Es importante recordar que desde el inicio de la intervención, la compañía ha enfrentado problemas de liquidez, altos niveles de endeudamiento y retrasos en los pagos a generadores y proveedores, lo que ha generado preocupación en el sector energético y entre los usuarios. A esto se suman fallas recurrentes en la infraestructura y un servicio que ha sido objeto de constantes reclamos.