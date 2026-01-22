Un profundo rechazo se ha generado ante la expedición de un decreto que adoptó una serie de medidas “extraordinarias” y “transitorias” para el mercado energético, en el marco de la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), calificó como “irresponsable” el decreto expedido por el Gobierno nacional para atender la crisis financiera que arrastra la empresa Air-e y pone en riesgo al sector energético.

Puso de presente que cuando inició la intervención de dicha empresa, la deuda ascendía a $500 mil millones, pero en la actualidad supera $2.5 billones, lo que ha demostrado su poca experiencia en este tipo de procesos.

“Ha crecido la corrupción, ha crecido la ineficiencia y en este momento no hay recursos en el presupuesto nacional para esto. Ahora nos están diciendo que nosotros mismos vamos a pagarnos la deuda que nos tiene el Gobierno”, alertó.

El líder gremial indicó, además, que el sector energético se encuentra ad portas de sufrir un apagón financiero, que ahora se intensifica con la imposición de un “impuesto” que se tendrá que pagar en dos cuotas.

“Lo triste del paseo es que ellos saben que se va a caer esto y están jugando con la presunción de legalidad. Lo malo es que nos van a poner a endeudarnos para pagar estos recursos y van a poner en riesgo este sistema”, dijo.

Recalcó, además, que “hemos pedido ayuda de la Contraloría y la Procuraduría para tener un mensaje de advertencia porque nuevamente estamos ad portas de tener un apagón financiero. Ya estamos en los límites donde la gente ha tenido que endeudarse y que no ha tenido los recursos para poder seguir haciendo las inversiones”.

Indicó que el Gobierno ha prohibido que los costos se trasladen a la tarifa: “Se diría que esto es un control de precios. Realmente nos están diciendo que no nos van a pagar y que nosotros tendremos que hacerle una donación a esas empresas que en este momento están en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos”.

Frente a la subasta que se convocará en los próximos meses, advirtió que podría ser un “fiasco”, a pesar de que es un proceso necesario. Por eso cuestionó “quién va a hacer inversiones en este país cuando le cambian las reglas de juego de la manera como se las están cambiando. Nosotros estamos preocupados porque este sector ha logrado evitar el apagón y lo que estamos viendo es que con cada uno de estos artículos lo que estamos poniendo es cada vez más cerca la posibilidad de que esto suceda”.

Y cerró diciendo que “este sector les ha cumplido a los colombianos y el Gobierno está poniéndolo en el borde del abismo que hemos evitado durante estos tres años largos. Por eso invitamos a que no se equivoquen, que nosotros somos sus mejores aliados y que ustedes están haciendo lo posible para que esto se convierta en un tema político cuando esto debe ser un tema absolutamente técnico donde todos ustedes tienen la responsabilidad y nos la están volviendo nuestra responsabilidad”.