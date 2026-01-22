Mediante un comunicado de prensa, la Gobernación del Atlántico anunció que abrió la convocatoria del fondo de Emprendimiento Juvenil, el cual dispone de 264 millones de pesos para capitalizar el talento y el liderazgo de las nuevas generaciones en todo el departamento.

El programa busca identificar y potenciar 22 iniciativas transformadoras que, además de recibir un respaldo económico directo.

La gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, Karina Llanos, manifestó que “los aspirantes deberán presentar propuestas que destaquen por su viabilidad e innovación, bajo el requisito fundamental de que sean lideradas por jóvenes y demuestren un impacto claro en sus comunidades”.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de los 22 municipios del Atlántico, con edades entre los 14 y 28 años, quienes pueden postularse de manera individual o a través de grupos y organizaciones juveniles.

Un criterio de elegibilidad clave es que los proyectos no hayan recibido financiación previa para el mismo objeto, con el fin de priorizar el surgimiento de nuevos liderazgos y garantizar una distribución equitativa de las oportunidades en el departamento.

El fondo definió cuatro ejes estratégicos en los que deben enmarcarse las propuestas para ser consideradas:

En primer lugar, se encuentran los emprendimientos culturales y artísticos que rescaten la identidad local mediante disciplinas como la danza, la gastronomía o la moda.

Asimismo, se priorizarán proyectos de impacto social o comunitario enfocados en educación, medio ambiente y salud, junto a iniciativas deportivas y recreativas que promuevan hábitos de vida saludable.

Finalmente, se abre un espacio para el emprendimiento recreativo digital, reconociendo el potencial de la creación de contenido, el marketing y las nuevas tecnologías como motores de desarrollo económico juvenil.

La coordinadora del área de Juventud, Liliana Meza, explicó a su vez que tras “una fase inicial de preselección, los participantes entrarán en una etapa de acompañamiento y orientación para la formulación técnica de sus proyectos, asegurando que lleguen fortalecidos a la presentación final”.

Los 22 ganadores seleccionados —uno por cada municipio del Atlántico— recibirán un estímulo de 12 millones de pesos cada uno. El proceso concluirá con la entrega de premios y un seguimiento detallado en la fase de ejecución inicial, garantizando que cada recurso se traduzca en progreso real para la juventud atlanticense.

Las inscripciones están abiertas del 20 al 27 de enero a través de este formulario.