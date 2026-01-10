De los olores que se desprenden de los restos de comida, de la descomposición orgánica en basuras y de la humedad. emerge uno de los insectos más inquietos del planeta: la mosca. Los residuos y estos invertebrados mantienen una relación directamente proporcional: cuanto más concentrada está la presencia de las moscas, mayor será la acumulación de basura, que se convierte en el hábitat ideal para esta afluencia de vectores.

Distintos barrios en Soledad y Malambo están “dominados” por una “rebelión” de estos insectos, debido a que las empresas encargadas de la recolección de basura no están cumpliendo con la prestación de este servicio.

En el barrio Las Moras de Soledad, los cables eléctricos parecen estar envueltos por una segunda capa; sin embargo, se trata de una extensa fila de moscas desplegadas en varios metros, que provienen del arroyo El Salao, cuyo caño lleva más de un mes que no le realizan la recolección de basura.

Josefina Villarreal Las moscas se posicionan en los cables.

“El camión de la basura tiene un mes que no viene a recogerla. La mosca es impresionante. Yo tengo un niño pequeño y esa es mi preocupación. Esto es como vivir en la precariedad. Por muy limpia que esté la casa, siempre van a estar estos insectos”, contó Yesenia Meza, residente del sector.

Pero las moscas tan solo sobrevuelan la punta del iceberg de esta problemática. El dengue en el sector es severo, precisamente por el estancamiento de aguas en el arroyo.

“Aquí hay una contaminación altísima. Nosotros tenemos un número de personas que están contaminadas con la cuestión del dengue”, manifestó el habitante Wilfrido Rodríguez.

Josefina Villarreal Wilfrido Rodríguez, residente del barrio Las Moras.

La basura, según los residentes, proviene de múltiples fuentes: en principio, de personas de sectores aledaños; de comerciantes de los graneros; de los vehículos que transitan por el arroyo, y de recicladores, así como de la falta del servicio por parte de la empresa Interaseo, la cual hace parte del consorcio Aseo Especial Soledad.

Ante la inoperancia de la entidad y la ausencia de una política severa que regule los comportamientos de las comunidades, las personas del barrio han tomado medidas inmediatas para aliviar el suplicio de vivir al lado de un basurero a cielo abierto.

“En mi casa gastamos entre 4 y 5 potes de insecticidas en la semana, para evitar un problema de salud ya que tengo a mi esposa enferma con Parkinson. Incluso tengo que mantenerla encerrada en el cuarto”, dijo José Francisco Villafaña.

Josefina Villarreal José Francisco Villafaña, habitante del barrio Las Moras.

Las basuras en Malambo

A primera vista, Mariela Gamarra parece haberse acostumbrado a la tormenta de moscas que vuelan su casa entera. Sin embargo, la mujer ha movido cielo y tierra para erradicar esta problemática en el barrio Villa Esperanza, ubicado en Malambo.

Josefina Villarreal Mariela Gamarra, habitante del barrio Villa Esperanza, en Malambo.

“Aquí duramos hasta quince días sin pasar el aseo. La problemática es allá adentro, en Bella Vista, Gladiador, todas esas partes de allá que agarran y mandan a botar la basura y la vienen es a colocar acá”, expresó.

Gamarra es madre de familia y se pregunta todo el tiempo cómo hacer para que a su hija no se le posicionen las moscas en sus ojos, boca o manos. No obstante, lo máximo que puede hacer es colocar pegamento para ratas en cartones para matar a los vectores.

Josefina Villarreal Medidas para atacar a las moscas por parte de los residentes.

Pronunciamiento de las autoridades

Ante la gravedad de la situación, las administraciones municipales se pronunciaron.

Josefina Villarreal Aguas verdes estancadas en el barrio Villa Esperanza, en Malambo.

La Alcaldía de Soledad realizó un llamado urgente a Aseo Especial Soledad para que inicie de manera inmediata un plan de contingencia. La administración les advirtió que, de no adoptarse correctivos inmediatos, darán apertura a un proceso de revisión del contrato vigente.

La alcaldesa Alcira Sandoval señaló que algunos puntos críticos como la calle 18, los sectores de Villa Zambrano, Villa Rosa y zonas aledañas al cementerio central vuelven a convertirse en basureros a cielo abierto a pesar de los esfuerzos de la entidad territorial para recuperarlos.

Cabe resaltar que Aseo Soledad se pronunció, y dijo que, por las festividades, se ha registrado un aumento cercano al 30 % en la generación de residuos sólidos, lo que ha generado algunas novedades y ajustes en la operación normal de sus rutas de recolección. De esta manera, la empresa anunció que se encuentra redoblando esfuerzos operativos y técnicos para mitigar el impacto de este volumen excedente.

Por otra parte, John Noreña, coordinador del Área de Medio Ambiente de Malambo, explicó que la acumulación de basuras en el municipio se debe, principalmente, al incumplimiento en la prestación del servicio por parte de la empresa Servicios Logísticos y Ambientales S.A., la cual tiene más de 11 mil usuarios y dejó de operar de manera intempestiva hace un año.

Josefina Villarreal Las basuras rodean la Vía Oriental en Malambo.

Ante esto, la Alcaldía realizó múltiples gestiones para mitigar la situación, incluyendo la declaratoria de emergencia sanitaria, la contratación de Interaseo para la limpieza de puntos críticos y la prestación parcial del servicio en las zonas más afectadas, como Villa Esperanza y la Vía Oriental.

Sin embargo, resaltó que la administración municipal no tiene competencia para sancionar ni regular directamente a las empresas de aseo, función que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.