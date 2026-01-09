Entre Galapa, Baranoa y Malambo, sobre un trazado estratégico que enlaza la vía Cordialidad con la Oriental, las obras de la doble calzada Caracolí ya superan el 20 % de ejecución, siendo uno de los proyectos centrales del Plan Vial Departamental 2024-2027 diseñada para fortalecer la movilidad, competitividad y el desarrollo industrial del departamento.

La inversión supera los 138.000 millones de pesos y contempla actividades como descapote, conformación de terraplenes, adecuación de suelos y obras preliminares que garantizan estabilidad y durabilidad.

Durante un recorrido de inspección por la obra, el gobernador Eduardo Verano destacó los avances de la intervención en esta vía estratégica, al integrar estos municipios al sistema vial del área metropolitana.

“Son cerca de 17 kilómetros de doble calzada que van a cambiar sustancialmente no solo la movilidad, sino todo el entorno de desarrollo que se va a generar a lo largo de este corredor”, afirmó.

¿Por qué Caracolí?

El municipio de Caracolí se proyecta como un eje clave para el movimiento de carga, al conectar zonas industriales actuales y futuras con los principales puntos claves de conexión del Atlántico.

Su cercanía con el aeropuerto Ernesto Cortissoz en Soledad, los puertos marítimos y fluviales, y amplias áreas disponibles para parques industriales y zonas francas, le permiten jugar un papel fundamental en la cadena logística regional.

“Será una vía hecha con todas las especificaciones técnicas necesarias y contará con tecnología y conectividad digital. Esto nos permite proyectar esta zona como la siguiente gran área de desarrollo industrial del departamento”, ratificó el gobernador.

Por su parte, el secretario de Infraestructura Departamental, Azael Charris, destacó los alcances de la obra.

“Esta construcción de la segunda calzada a la vía Caracolí registra un avance superior al 20 %. Arrancamos el año con los proyectos más importantes del departamento en plena ejecución, cumpliendo el cronograma y con frentes de obra activos que demuestran una planeación seria y responsable. Estas vías mejoran la movilidad porque están diseñadas para soportar el crecimiento industrial y logístico del Atlántico en las próximas décadas”, indicó el funcionario.

Cortesía

Más allá del asfalto, el corredor busca reducir tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial y facilitar el tránsito de carga pesada, factores determinantes para la competitividad del territorio frente a otras regiones del país.

Malambo sobre el mapa industrial

Uno de los municipios más impactados por la obra es Malambo, debido a su ubicación geográfica y a la infraestructura que resalta sobre el panorama industrial.

“Este desarrollo vial no solo le abre puertas al crecimiento económico de Malambo, sino que lo proyecta como el corazón industrial del municipio y del departamento. Aquí se generan oportunidades para el campesino, el técnico y el profesional”, afirmó la alcaldesa Yenis Orozco.

A su vez, puntualizó que el municipio cuenta con una zona franca aprobada y un estatuto tributario competitivo, condiciones que, sumadas a la mejora de los servicios públicos, fortalecen su atractivo para la inversión.

“Tenemos todas las condiciones dadas para atraer inversión y generar empleo. A esto se suma la mejora de los servicios públicos, con obras como los tanques elevados y subterráneos que fortalecen el suministro de agua potable, un servicio fundamental para el bienestar de nuestra gente y para el desarrollo industrial”, añadió.

Corredor internacional

Aunque Caracolí es identificado como corredor logístico, hace parte de una red amplia que incluye corredores metropolitanos y vías de conexión regional que apuntan a una integración internacional.

Al facilitar el acceso a puertos y aeropuertos, estas vías permiten que la producción del departamento tenga una salida más eficiente hacia mercados externos, fortaleciendo su rol dentro del comercio nacional e internacional.

Cortesía

“Estas son las obras que transforman territorios, que generan confianza y que dejan capacidad instalada para que el sector privado y el sector público sigan creciendo juntos. Estamos construyendo vías que son verdaderos motores de desarrollo”, ratificó el gobernador Verano.

La doble calzada de Caracolí se suma así a otros proyectos estratégicos como Juan Mina, dentro de un plan que contempla más de 115 kilómetros de vías nuevas y mejoradas a lo largo del Atlántico.