Con la expectativa de convertir sus ideas de negocio en ingresos reales, 150 mujeres provenientes de los municipios de Baranoa, Polonuevo, Galapa, Usiacurí y Juan de Acosta, se formaron a través del programa “Soy una mujer que brilla, Mujeres productivas del Atlántico”, iniciativa impulsada por la Gobernación del Atlántico para el fortalecimiento del emprendimiento femenino.

En Juan de Acosta, la administración departamental a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, llevó a cabo la ceremonia de clausura del proyecto que durante varios meses potenció las capacidades productivas, el liderazgo comunitario y la independencia económica de mujeres emprendedoras a lo largo del departamento.

Durante la jornada, que estuvo marcada por la entrega de insumos y certificaciones, el gobernador Eduardo Verano resaltó el compromiso demostrado por las participantes a lo largo del proceso formativo.

Cortesía

“El cierre de este proyecto no es un punto final, es el inicio de un camino con nuevas oportunidades. El desarrollo del Atlántico no es posible sin las mujeres, porque cada capacidad fortalecida impacta de manera directa a las familias, las comunidades y la economía del departamento”, afirmó.

Las emprendedoras también recibieron formación en repostería; gastronomía, catering y cenas navideñas; y manualidades, además de los insumos necesarios para fortalecer sus unidades productivas.

Según María Lourdes Dávila, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico, los apoyos fueron entregados de acuerdo con cada línea de formación.

Cortesía

“A cada una de estas mujeres en las diferentes áreas se les entregan insumos, por ejemplo en el área de Repostería se llevan una batidora de pedestal y kit de medición; en el área de Gastronomía, catering y cenas navideñas se llevan un juego de ollas, samovares, freidoras de aire, entre otros implementos y en Manualidades se les suministró máquinas de coser y ciertas herramientas que necesitan para esta labor. El propósito es permitirles que las mujeres del departamento facturen”, declaró la funcionaria.

Por su parte, Carlos Fidel Higgins , alcalde de Juan de Acosta, destacó la importancia de complementar la formación con herramientas concretas que permitan a las mujeres aplicar lo aprendido.

“Aquí se vivieron dos momentos importantes, la graduación de las capacitaciones más la entrega de insumos. Eso debe dar como resultado mujeres empoderadas, mujeres capaces de producir y de ser más independientes. Como decían nuestras abuelitas, para que se defiendan en la sociedad”, ratificó.

Jeimy Escobar, participante del área de manualidades compartió su experiencia, la cual le permitió emprender pese a las dificultades derivadas de su discapacidad.

Cortesía

“Hice el curso de manualidades y aprendí muchas cosas que a pesar de las dificultades por mi discapacidad, lo pude hacer muy fácil. Así como lo pude hacer yo, lo pueden hacer otras personas. No importa la discapacidad que tengan. Estos talleres me permitieron conocer a muchas mujeres y nos hicimos compañeras y amigas que me apoyaron desde el comienzo de mis clases”, expresó la beneficiaria.

.