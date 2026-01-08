Desde el sur del departamento hasta los 22 municipios del Atlántico, tres iniciativas vienen marcando cambios concretos en la vida de cientos de mujeres, al fortalecer su autonomía económica, su liderazgo político y el acceso a herramientas para prevenir la violencia de género.

Durante el 2025, programas como “Postea con propósito”, “Ellas deciden”, además de jornadas de prevención de la violencia de género, lograron impactar a mujeres emprendedoras, lideresas sociales y comunidades, en el marco del cumplimiento a la Política Pública de Equidad de Género, “Atlántico para las Mujeres” 2022-2032 de la administración departamental.

Las iniciativas, enfocadas en cerrar brechas históricas y ampliar oportunidades reales en el territorio fortalecieron la autonomía económica, el empoderamiento político y el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia en la población femenina del departamento y su entorno.

“Postea con propósito”

Uno de los proyectos con mayor alcance en el sur del Atlántico fue Postea con propósito, una iniciativa orientada a que mujeres emprendedoras fortalezcan sus negocios a través del uso estratégico de redes sociales y herramientas digitales.

La estrategia benefició a 75 emprendedoras del sur del Departamento del Atlántico en los municipios de Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan, al recibir formación en creación de marca, finanzas, ventas, comercialización y manejo de plataformas digitales para sus productos y una plataforma como herramienta de cara al público.

“Postea con propósito es un proyecto innovador que tiene como objetivo que las mujeres tengan autonomía económica con su propio negocio, generación de ingresos y, por supuesto, un buen uso de las tecnologías y las redes sociales”, explicó la secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico, María Lourdes Dávila Márquez.

Además de la capacitación, las participantes recibieron equipos tecnológicos e insumos que fortalecieron sus unidades productivas. “También las dotamos de unos insumos para que tengan en su unidad productiva, con kits tecnológicos e insumos de última generación. La dotamos de computadores, celulares y muchos implementos que llevan a su unidad productiva a otro nivel”, resaltó la funcionaria.

Liderazgo femenino

Por otro lado se encuentra, “Ellas deciden”, el cual benefició a 75 lideresas del departamento con formación en marketing político, liderazgo femenino y empoderamiento, además de la creación de redes de apoyo entre mujeres.

“Igualmente, ellas participaron en un foro donde compartieron con altos funcionarios, expertos y lideresas que ellas admiran, con quienes intercambiaron conceptos y estrategias para combatir la violencia política e incentivar el liderazgo femenino y la participación de la mujer en los distintos escenarios políticos, sociales y comunitarios”, señaló Dávila Márquez.

Prevención de la violencia

El tercer eje durante2025 fue la prevención de las violencias basadas en género, a través de actividades desarrolladas durante el 25 de noviembre, siendo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y los 16 días de activismo siguientes, teniendo como cierre el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre.

“Nos recorrimos los 22 municipios del Departamento del Atlántico brindando actividades lúdicas y pedagógicas a 1.200 mujeres, a quienes no solamente se les enseñó a identificar los distintos tipos de violencia: física, psicológica, económica, sexual y política sino también cómo activar la ruta de atención, cómo sentirse seguras, proteger a otras mujeres y cómo tener una comunidad de apoyo, de sororidad entre todas las mujeres”, explicó la Secretaría.

Las actividades incluyeron espacios pedagógicos, juegos y dinámicas de bienestar, como el juego desafío sin límites, rumbaterapia, entre otras con el objetivo de fortalecer redes de apoyo y enviar un mensaje claro: ninguna mujer debe permanecer en un ciclo de violencia.

“Por eso nuestra misión desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la gobernación del Atlántico es día a día combatir este flagelo y prevenir todas las violencias basadas en género, tanto para las mujeres, como para la población diversa”, concluyó Dávila Márquez.

