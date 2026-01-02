Ante la Duma departamental, Leydy Viviana Mojica Peña se posesionó como Contralora departamental del Atlántico. La funcionaria asumió sus funciones desde el pasado jueves 1 de enero.

Durante la sesión, la nueva Contralora agradeció el voto de confianza de los 14 diputados y expresó su compromiso de trabajar por el control de los recursos del departamento.

“Estamos comprometidos con la vigilancia fiscal de los recursos públicos en la jurisdicción, controlando la gestión fiscal de la gobernación y entidades territoriales, auditando el uso de los fondos públicos y determinando responsabilidades fiscales”, afirmó.

Mojica se comprometió a ejercer su cargo con transparencia y eficacia, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio del departamento del Atlántico. Indicó que su gestión se centrará en promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Cabe recordar que Mojica cuenta con más de 15 años de experiencia en entidades de vigilancia, control y supervisión del sector público. Ha ocupado cargos directivos y técnicos en la Contraloría General de Santander, donde se desempeñó como Auditora Fiscal y Subcontralora para el Control Fiscal.

También fue Personera Delegada en Floridablanca y ejerció funciones de supervisión financiera y jurídica en la Superintendencia de Economía Solidaria, acompañando procesos en organismos gubernamentales y del sector cooperativo.

Asimismo, su trayectoria está respaldada por una sólida formación académica: es magíster en Derecho Económico, Gestión Pública y Gobierno, y actualmente cursa una maestría en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo.

A lo largo de su carrera, ha liderado auditorías públicas, procesos de supervisión contractual, inspección y vigilancia, además de estrategias de gestión del riesgo financiero.