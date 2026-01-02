Este viernes 2 de enero, el Concejo Distrital instaló la Comisión Primera de Planeación, Infraestructura y de Bienes, correspondiente a la vigencia fiscal 2026. Durante la sesión, realizada en horas de la mañana, también se llevó a cabo la elección de la mesa directiva.

Como resultado de este proceso, el concejal Andrés Ballesteros Sánchez fue elegido presidente de la comisión durante el periodo del 2026. Asimismo, se realizó la elección de la Vicepresidente de la comisión, la concejal Heidy Barrera, completando así su dirección para el presente año.

“Seguiremos trabajando desde esta comisión para que el trabajo que se ha venido construyendo en los dos últimos años siga siendo un trabajo de excelencia, de calidad, y sigamos trabajando por la Barranquilla que todos queremos”, expresó el concejal, y afirmó que será una comisión activa y propositiva en la que construirán de la mano los mejores proyectos para la ciudad.

Cinthya Pérez, nuevamente presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer

Por otra parte, la concejala Cinthya Pérez asumió nuevamente la Presidencia de la Comisión para la Equidad de la Mujer del Concejo de Barranquilla para el periodo 2026. Durante su intervención, Pérez agradeció la confianza depositada por sus colegas y el respaldo de las mujeres barranquilleras que, desde distintos espacios, continúan creyendo en el trabajo serio y en la defensa de sus derechos.

Para el periodo 2026, Cinthya Pérez ratificó su compromiso de seguir trabajando de manera decidida por la prevención de las violencias basadas en género, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, su participación activa en los espacios de decisión y el impulso de políticas públicas con enfoque de equidad.

“La Presidencia de esta Comisión no es un cargo honorífico, es una responsabilidad con cada mujer que alza la voz, con cada mujer que resiste en silencio y con cada mujer que sueña con una ciudad donde sus derechos no se negocien”, afirmó.

Desde la Comisión para la Equidad de la Mujer, la concejala anunció que se continuará impulsando proyectos de acuerdo, ejerciendo control político y promoviendo acciones que permitan que la equidad de género deje de ser una promesa y se convierta en una realidad cotidiana en Barranquilla.

Cabe recordar que la Comisión Primera realiza el estudio y análisis de temas relacionados con la planeación distrital, la infraestructura y la administración de los bienes del Distrito, asuntos clave para el desarrollo urbano y social de Barranquilla. De esta manera, con la instalación de esta comisión y la elección de su presidencia, el Concejo Distrital inicia formalmente el trabajo legislativo del 2026 en esta importante área.