A partir de este viernes se dio inicio formal al proceso de reversión de la concesión Autopistas del Caribe, asociada al corredor de Carga Cartagena-Barranquilla. De esta manera, en los próximos meses se prevé una transición ordenada tanto de la infraestructura como de los peajes existentes hacia el Invías para su operación y mantenimiento.

Con respecto a esto, la Agencia Nacional de Infraestructura dio a conocer que para el próximo mes de febrero se comenzará con la entrega de un primer tramo en el sector de Cartagena – Calicanto y Sao – Ternera al Distrito de Cartagena, como parte del proceso de transferencia progresiva de la infraestructura.

Además, según el cronograma establecido, entre los meses de febrero y junio se llevarán a cabo recorridos técnicos conjuntos entre la Agencia, el Invías, la Concesión y la Interventoría, con el propósito de realizar los inventarios de infraestructura y bienes, diligenciar los formatos correspondientes y consolidar la documentación requerida para la reversión integral del corredor y de las estaciones de peaje al INVIAS, prevista para el 22 de julio de 2026 a las 00:00 horas.

La Interventoría realizará la última medición de indicadores de la Etapa en el mes de junio de 2026, como insumo fundamental para el cierre técnico del proyecto.

Posteriormente, el 22 de julio de 2026, la Concesión, la Interventoría y la Agencia darán inicio al proceso de liquidación del Contrato de Concesión No. 002 de 2021, culminando así de manera ordenada y transparente el ciclo contractual del proyecto.

Mientras tanto, Autopistas del Caribe S.A.S. continuará desarrollando actividades en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, y mantendrá las labores de operación y mantenimiento de los 253 km del corredor origen–destino, con seguimiento y medición de los indicadores definidos en el Contrato de Concesión.

De igual manera, ejecutará la operación y el recaudo en las seis (6) estaciones de peaje existentes: Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa.

El concesionario también se encargará de actividades de mantenimiento mayor en 35,610 km correspondientes a los sitios verificados de manera conjunta entre la Concesión y la Interventoría durante el recorrido efectuado en diciembre de 2025, los cuales hacen parte de esta etapa conforme a lo acordado en el marco del Acuerdo de Transacción.

Cabe resaltar que a estas intervenciones de mantenimiento mayor, además de los indicadores establecidos, se les aplicará la medición de un indicador para fortalecer el control de calidad de las obras ejecutadas.

Anuncian paro en el Atlántico

Los comités No Más Peaje de Sabanagrande, Santo Tomás, y Palmar de Varela informaron que se van tomar los peajes este sábado 3 de enero para protestar por una tarifa diferencial para los usuarios de estos municipios.

Lo anterior teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte decidió establecer una tarifa cero a los peajes de Turbaco, pero no a los del departamento del Atlántico.

“A la gente de Turbaco le ampliaron nuevamente la categoría 1 y 2 en tarifa cero, así que estamos exigiendo el derecho de igualdad para nuestro municipio, porque también necesitamos turismo y comercio en estos lugares. Es por esto que estamos invitando a toda la comunidad que se sume a esta protesta”, dijo el comité.

Además, señaló que: “este es un llamado de atención a la concesión, que seguirá manejando el peaje por 200 días más que dura el proceso de reversión de la infraestructura y las casetas hacia el Invías”.