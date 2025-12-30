La Alcaldía de Baranoa y la Fundación Triple A pusieron en marcha el proyecto de mejoramiento y mantenimiento del parque Arecio Goenaga, ubicado junto al cementerio regional, con el propósito de recuperar un espacio clave para la recreación y la convivencia de las comunidades de Villa Encanto, Villa del Sol y la urbanización San José, etapa I.

El proyecto fue socializado ante la comunidad por el alcalde Edinson Palma y representantes de la Fundación Triple A, quienes explicaron que la intervención se realizará en dos fases. La primera estará a cargo de la Fundación Triple A, con una inversión de 100 millones de pesos, y contempla la recuperación de entre 350 y 400 metros cuadrados del parque, incluyendo trabajos de paisajismo, carpintería metálica, cerramiento perimetral en malla, rehabilitación de juegos biosaludables, mobiliario urbano e instalación de grama sintética.

La segunda fase será ejecutada por la Alcaldía de Baranoa, con una inversión de 350 millones de pesos, y estará enfocada en la recuperación de la cancha sintética, las zonas de seguridad y el sistema eléctrico del parque, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la práctica deportiva y el uso comunitario del espacio.

El alcalde Edinson Palma destacó que esta intervención responde a una solicitud histórica de los habitantes del sector. “Con la Fundación Triple A hemos asegurado recursos importantes para recuperar este parque en dos fases. Primero, la zona verde y los juegos infantiles, y luego, desde la Alcaldía, la cancha sintética y otras obras necesarias para devolverle vida a este espacio”, señaló el mandatario.

Por su parte, el subgerente de Sostenibilidad de la Fundación Triple A, Alfredo Carbonell, resaltó que este tipo de proyectos aportan a la seguridad y al bienestar social. Indicó que los trabajos iniciarán de inmediato y tendrán un plazo de ejecución de dos meses, a cargo de la empresa contratista Durangod Construcciones Sostenibles SAS.

La comunidad celebró el anuncio. Iveth Zárate, habitante de la urbanización San José, etapa I, aseguró que la recuperación del parque será clave para mejorar la calidad de vida del sector. “Este parque lo necesitábamos. Será mucho mejor para caminar, hacer ejercicio y para que los niños tengan un lugar seguro donde jugar”, expresó.

Con esta intervención, la administración municipal y la Fundación Triple A buscan devolverle al parque Arecio Goenaga su función como espacio de encuentro, recreación y bienestar para las familias de Baranoa.