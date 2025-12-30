Con el objetivo de optimizar la movilidad, reducir conflictos entre vehículos y mejorar la seguridad vial, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció la implementación de dos cambios de prelación en importantes intersecciones de la ciudad, los cuales comenzarán a regir a partir de este martes 30 de diciembre.

Uno de los ajustes se realizará en la intersección de la calle 75 con carrera 45. En este punto, la carrera 45 dejará de tener la prioridad. Desde la entrada en vigencia de la medida, los conductores que circulen por esta vía deberán detenerse y respetar la nueva señal de PARE, mientras que la prelación será para los vehículos que transiten por la calle 75.

El segundo cambio se aplicará en la calle 81 con carrera 59C. Allí, la carrera 59C también pierde la prioridad, por lo que quienes se movilicen por esta vía deberán hacer el alto obligatorio. En adelante, la preferencia de paso será para los vehículos que circulen por la calle 81.

La Secretaría de Tránsito informó que estos puntos ya cuentan con tachas reflectivas, demarcación vial y señalización vertical reglamentaria, elementos que buscan garantizar una circulación más segura y ordenada para todos los actores viales.

Durante los primeros días de implementación, la Policía de Tránsito y orientadores de la entidad estarán presentes en las intersecciones para guiar a los conductores y peatones, con el fin de prevenir accidentes y facilitar la adaptación a los cambios.

La secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, señaló que estas modificaciones hacen parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad en la ciudad.

“Reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua de la seguridad vial. Estos cambios buscan ordenar la circulación y proteger la vida de todos los actores viales. Invitamos a la ciudadanía a respetar la señalización y a asumir estas medidas con responsabilidad y cultura vial”, afirmó.