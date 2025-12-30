El departamento del Atlántico concluye el año 2025 con resultados significativos en materia de transformación digital, conectividad y fortalecimiento de capacidades tecnológicas, de acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La gestión, liderada por la administración del gobernador Eduardo Verano, ha permitido ampliar el acceso a internet, fortalecer la educación digital y avanzar en la modernización del sector público.

Uno de los principales logros corresponde al programa ‘Mi Casa Bacana Digital’, que durante 2025 conectó 35.773 hogares a internet de fibra óptica en los 22 municipios del departamento, lo que representa el 80 % de la meta total, fijada en 43.945 conexiones.

Esta iniciativa, desarrollada en alianza con el Ministerio TIC, beneficia a 136.229 personas de estratos 1 y 2, tanto en zonas urbanas como rurales, y cuenta con una inversión total de 38.000 millones de pesos.

La secretaria TIC del Atlántico, Cristina Espinosa, destacó que este programa no solo amplía el acceso a la conectividad, sino que impacta directamente en la calidad de vida de las familias beneficiadas.

El servicio ofrece una velocidad de 25 megas, es gratuito durante los primeros seis meses y posteriormente tiene una tarifa social. Además, incluye un componente de formación en habilidades digitales, orientado al uso seguro y productivo de las tecnologías.

En el ámbito educativo, el programa ‘Atlántico Digital’ llegó a 3.290 estudiantes de los grados 8°, 9°, 10° y 11° en instituciones educativas oficiales de los municipios de Baranoa, Galapa, Puerto Colombia y Soledad.

A través de ferias tecnológicas y talleres, los jóvenes fortalecieron sus competencias en áreas como inteligencia artificial aplicada al emprendimiento y producción audiovisual para marketing digital, con el objetivo de prepararlos para los retos de la economía digital.

Otro frente de trabajo estuvo enfocado en la modernización institucional mediante el programa ‘Gobierno Digital’, con el cual se impulsaron procesos de transformación tecnológica en la Gobernación y en varias alcaldías municipales.

Funcionarios, líderes sociales y ciudadanos de municipios como Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía y Soledad participaron en jornadas de capacitación sobre ciberseguridad de la información y accesibilidad web.

Como parte de este proceso, la Gobernación del Atlántico avanzó en la migración de sus sistemas a Google Workspace, con el fin de optimizar los procesos internos y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. De igual manera, la Secretaría TIC lideró la actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y la Política de Tratamiento de Datos Personales.

Al cierre del balance, la secretaria Cristina Espinosa señaló que la tecnología se consolida como un eje transversal para el desarrollo del departamento y anunció que en 2026 se buscará ampliar la cobertura de los programas de conectividad, formación y transformación digital, con el propósito de seguir reduciendo la brecha digital en todo el territorio atlanticense.