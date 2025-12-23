A pocos días de que finalice la vigente concesión de agua y alcantarillado en el municipio de Soledad, a cargo de la empresa Triple A, el Concejo de Soledad aprobó este lunes, en segundo debate, una nueva prórroga de tres meses para garantizar la prestación de estos servicios públicos hasta el 31 de marzo de 2026.

El proyecto de acuerdo, presentado por la Alcaldía municipal, pretende garantizar una transición ordenada de la concesión hasta la entrada en funcionamiento de un nuevo operador a través de una licitación pública, así como también la consolidación de un proceso de reversión de todos los activos hacia el municipio.

Además, la administración municipal fue enfática en que este otrosí de tres meses es necesario también para la entrega en su totalidad de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Cruz de Mayo.

Con respecto a esto, la Alcaldía argumentó que: “Ante la no entrega en funcionamiento de la PTAP por Triple A, dicha ampliación del contrato permitiría un espacio adicional de transición ordenada y técnicamente responsable de los componentes de la planta hacia el nuevo operador”.

De esta manera, el Concejo municipal decidió otorgar su autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias a la alcaldesa con cargo a los recursos del Sistema Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento por un orden de $10.400 millones para cumplir con las condiciones del otrosí.

Según el documento, estos recursos deben cubrir una parte de los subsidios diferenciales reconocidos a los usuarios de menor ingreso en el régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Sumado a esto, tendrán que dar seguimiento a los costos de la interventoría técnica, jurídica y operativa a cargo del prestador del servicio en la etapa transitoria.

Cabe aclarar que desde el Concejo ya se celebró otro acuerdo, el pasado 24 de noviembre, para abrir una convocatoria pública de un nuevo operador de los servicios públicos para los próximos 30 años en el municipio.

Otras consideraciones

Durante la etapa transitoria de la vigente concesión de agua y alcantarillado hacia un nuevo operador en el municipio de Soledad, la Alcaldía resaltó la importancia de resolver aspectos como la delimitación precisa del área de contrato del concesionario Triple A con su justificación geográfica y técnica.

Lo anterior con el objetivo de determinar importes recaudados, datos de facturación y aspectos de facturación para el régimen tarifario.

De igual forma, se hizo una solicitud a la empresa Triple A para entregar un informe completo de agua no contabilizada en el municipio, en el marco de verificar los volúmenes de líquido distribuido, y facturación perdida.