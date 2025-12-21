Con la presencia del precandidato presidencial Juan Manuel Galán, el exconcejal Óscar David Galán hizo el lanzamiento de su campaña al Senado por la coalición Ahora Colombia, conformada por el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira. El evento se cumplió este sábado en la sede del Colegio Americano, del cual es egresado.

El barranquillero le apuesta a una curul en el Congreso de la República con el partido Nuevo Liberalismo: “Estoy muy agradecido con Juan Manuel Galán, director de nuestro partido y candidato en la gran consulta por Colombia, por su acompañamiento, su respaldo y su presencia aquí. Esto es, precisamente, una garantía para nosotros de poder desarrollar un proyecto político dentro del Nuevo Liberalismo”.

A todo el público que respaldó su lanzamiento, le solicitó la oportunidad de representarlos en el Senado para poder impulsar los proyectos estratégicos el Caribe colombiano necesita.

Dentro de sus propuestas para ser parte de la cuota Caribe en el Congreso se encuentran abordar la problemática del aeropuerto; las segundas calzadas que se requieren para la integración del Caribe; la erosión costera; las dificultades con la energía eléctrica, y así como poder tener la posibilidad de proponer un nuevo estatuto de ordenamiento territorial para Colombia que genere equilibrio, ya que hoy el 80 % de los recursos públicos se manejan desde el Gobierno central.

“Hoy, las regiones y los territorios reclaman una mirada distinta desde el centro del país, y nosotros queremos, desde el Nuevo Liberalismo, ser esa voz en el Congreso de la República que pueda representarlos con dignidad. La periferia de Colombia hoy concentra los cinturones de pobreza, y creemos que es fundamental que al Congreso de la República llegue gente con formación, preparación y experiencia; que no llegue a aprender ni a improvisar”, argumentó.

Puso de presente que observan al partido Nuevo Liberalismo como una plataforma ideológica clara para llevar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente. Además, señaló que esta agrupación política siempre ha creído en la descentralización y que, además, cuenta con la capacidad para enfrentar uno de los principales problemas de violencia en Colombia, como lo es el microtráfico.

“El microtráfico nos está quitando la alegría de los niños y de los jóvenes en las ciudades. Está asociado a todas las economías ilegales y a la extorsión que mantiene a nuestra gente sin esperanza. Por eso, lo que hago es dar las gracias a Juan Manuel Galán, porque me permite construir, desde aquí, un proyecto político que nace de lo social, de las bases y del trabajo comunitario. Y vamos a hacerlo con alegría”, cerró.