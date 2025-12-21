El pasado miércoles se lanzó oficialmente la coalición ‘La Gran Consulta por Colombia’, la cual está integrada por David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios y Juan Manuel Galán.

Este último, quien es el director del partido Nuevo Liberalismo, estuvo en Barranquilla en la tarde de este sábado para acompañar al candidato al Senado, Óscar David Galán, en el lanzamiento de su campaña.

El precandidato se refirió a las motivaciones que tuvo para ser parte de esta coalición e indicó que el país necesita de un equipo que tenga vocación de servicio, decencia e integridad en el ejercicio de lo público.

“De esa forma, y haciendo equipo con el Congreso, vamos a poder sacar adelante, en el primer año de gobierno, todas las transformaciones que el país está reclamando. Por ejemplo, la reforma al sistema de salud, para que las mujeres —hoy cuidadoras— no tengan que hacer filas desde las dos, cinco o seis de la mañana esperando un medicamento para entregárselo a un familiar que sufre una enfermedad huérfana”, explicó.

Aseveró que fue el autor de la Ley de Enfermedades Huérfanas y reveló que, este 2025, 1.501 pacientes con estas patologías han perdido la vida porque no les entregan los medicamentos ni les prestan el tratamiento que necesitan.

Jeisson Gutiérrez El precandidato presidencial estuvo este sábado en Barranquilla.

De esta forma, por los retos significativos que afronta Colombia, manifestó que se encuentra en la construcción de la ‘Gran Consulta por Colombia’.

En cuanto a la posibilidad de seguir incluyendo precandidatos a la coalición, notificó que establecieron la regla de tomar una decisión unánime sobre quién se incluye en el equipo.

“Sin desfigurarnos, sin perder la identidad y sin casarnos con un extremo para luchar contra el otro, porque entonces caemos nuevamente en la trampa de la polarización y de la política entre extremos”, aclaró.

Un mensaje a los grupos armados

El precandidato planteó la construcción de “una nueva historia para Colombia”, en la que la violencia deje de ser la protagonista. Anotó que el Estado enfrentará con firmeza a las organizaciones criminales, al ELN y a las bandas de extorsionistas, atacando especialmente sus finanzas, su control territorial y su poder político mediante el fortalecimiento de los Gaula y la inteligencia estatal.

“Los colombianos pueden tener la certeza de que, a partir del año entrante, empieza la construcción de una seguridad sostenida y sostenible, que tendrá un complemento fundamental: la política social y la presencia integral del Estado en el territorio, con vías terciarias, conectividad a internet de alta velocidad y mejoramiento de la infraestructura de salud y educación. Todo esto permitirá que los colombianos tengamos seguridad y tranquilidad”, puntualizó.