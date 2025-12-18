La Universidad Metropolitana de Barranquilla informó que el Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado a dos de sus programas académicos: Enfermería y la especialización en Cirugía General, un logro que fortalece la oferta académica y el compromiso institucional con la calidad educativa.

El programa de Enfermería, dirigido por la Mg. Ana Manuel Ferrer, y la especialización en Cirugía General, a cargo del Dr. Juan Jacobo Molina, obtuvieron la aprobación tras cumplir con los estándares exigidos por el Ministerio, lo que permitirá su consolidación, seguimiento y crecimiento.

Al respecto, el rector de la institución,José Borré Aguilera, destacó que estas aprobaciones representan un avance significativo para la universidad.

“Estos registros calificados permiten fortalecer nuestros programas con miras a una excelente calidad educativa. Enfermería es uno de nuestros programas bandera, reconocido a nivel nacional por la formación integral de sus egresados”, afirmó.

Por su parte, el vicerrector José Luis Castro Guerra señaló que esta noticia refleja el trabajo articulado de la actual administración y el compromiso del equipo institucional.

“Es un reconocimiento al esfuerzo que venimos realizando y al apoyo de nuestros funcionarios para seguir elevando el nivel académico de la universidad”, expresó.

Con estos registros calificados, la Universidad Metropolitana de Barranquilla reafirma su misión de formar profesionales altamente capacitados y de contribuir al desarrollo del sector salud en la región y el país.