De cara a la recta final de año, el departamento de Atlántico sigue fortaleciendo la capacidad operativa y el parque automotor de la fuerza pública.

A través de una inversión que asciende a 7 mil millones de pesos, por los recursos de la Tasa de seguridad y Convivencia Ciudadana, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa hizo entrega este jueves de 29 nuevos vehículos y 53 motocicletas para la vigilancia en los 18 municipios del departamento.

Durante el acto oficial, que se llevó a cabo en la Plaza de La Paz, el mandatario departamental resaltó que la presencia institucional es clave para garantizar el crecimiento económico de los territorios.

“Estamos dando saltos importantes tratando atrapar a todos esos inversionistas que quieren llegar a los municipios, a ellos les queremos decir que aquí tenemos una tasa de seguridad de convivencia ciudadana que es un tributo que se administra con responsabilidad y esa responsabilidad hace que se le devuelva a la ciudadanía de manera equitativa con la seguridad del territorio”, dijo.

De esta manera, el gobernador enfatizó en que la inversión consistió también en 500 chalecos balísticos y 100 camisas balísticas.

“Hemos invertido más de un billón de pesos en tecnología, infraestructura, comunicaciones y movilidad de nuestros altos mandos de policía y militares. Ya están en funcionamiento más de 280 motocicletas, 100 dispositivos tarde, 60 móviles de comunicación que buscan promover un patrullaje oportuno y de mayor capacidad”, comentó.

Sumado a esto, Verano anunció la llegada de 40 nuevos uniformados de la Policía: “recibimos a estos jóvenes con total agradecimiento por lo que hacen y esperamos que puedan ayudarnos a mantener tranquila a nuestra gente”.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddie Sánchez, mencionó que: “la movilidad es una buena base para establecer mayor orden en los operativos, era necesaria toda esta entrega de vehículos y seguiremos buscando mayores resultados para el territorio”.

Adicionalmente, el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera, reconoció el impacto del apoyo de la Administración Departamental en los resultados obtenidos durante el año.

“Gracias al trabajo articulado y al fortalecimiento de las capacidades institucionales, hemos logrado importantes golpes contra las economías ilícitas, entre ellos la incautación de más de 500 toneladas de material ilegal. Este respaldo se traduce en mayor efectividad, mejor coordinación interinstitucional y un impacto real en la seguridad del territorio”, señaló.

Cabe resaltar que la nueva dotación de vehículos y equipos de seguridad se va a distribuir entre los miembros del CTI de la Fiscalía Seccional Atlántico, la escuela de suboficiales ARC Barranquilla, la Fuerza Aérea, y el Ejército Nacional.