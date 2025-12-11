En medio de una creciente incertidumbre entre los miembros del ecosistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la decisión de “aplazar”, para el próximo año, la solicitud de cupo para los nuevos proyectos de la convocatoria 970.

Dicha convocatoria, que se encuentra en marcha desde el mes de agosto, tiene como propósito la promoción del “crecimiento de los distintos sectores productivos mediante el estímulo a la inversión privada en proyectos de I+D+i, a través del acceso a beneficios tributarios establecidos en los artículos 256 y 256-1 del Estatuto Tributario, dirigidos a empresas de todos los tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes)”.

Rubén Ortiz, director de Desarrollo Tecnológico e Innovación de MinCiencias, explicó algunos detalles relacionados con esta decisión, siendo enfático en que las etapas técnico-administrativas se han adelantado de acuerdo con la normatividad vigente.

“Se estableció que la solicitud del cupo para proyectos nuevos de la convocatoria 970 de 2025 se tramite el próximo año, una vez se cuente con una evaluación de impacto del instrumento y con los insumos técnicos necesarios para sustentarlo con rigor”, dijo el funcionario, quien es el responsable del programa Beneficiarios Tributarios.

Además, Ortiz puso de presente que se pudo identificar que los tiempos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria 970 no respondían adecuadamente a las exigencias técnicas que requiere una evaluación rigurosa.

“Aunque inicialmente definí que la evaluación culminaría el 19 de diciembre, al avanzar en el análisis confirmé que no era posible garantizar la idoneidad y calidad del proceso en un tiempo tan reducido”, anotó.

Y agregó que “en el análisis técnico del instrumento identifiqué una concentración significativa de los beneficios en grandes empresas, lo que evidencia desequilibrios que deben ser corregidos conforme a la ley”.

Por último, el funcionario expuso que la solicitud elevada al Confis se encuentra a la espera de programación y análisis por parte de dicha instancia.

“Reitero a los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que el programa continúa y que todas las actuaciones adelantadas buscan preservar los fundamentos técnicos verificables y plenamente explicables ante el país”, puntualizó.

Rechazo del sector

Esta decisión del Minciencias cayó como un “baldado de agua fría” para el sector, teniendo en cuenta que muchos actores se encontraban a la espera de una pronta decisión para evitar afectaciones a los procesos que vienen adelantando.

Mauricio Reyes, director de Inventta Latam, sostuvo que el pronunciamiento hecho no da claridades frente al desarrollo de la convocatoria 970 y crea dudas frente al funcionamiento de la cartera ministerial.

“Este es el segundo año consecutivo, y el segundo en treinta años, que el país no verá cupo para incentivos tributarios a nuevos proyectos de ciencia, tecnología e innovación; un instrumento que representa —o solía representar— el mayor aporte público a la inversión privada en ciencia”, expuso.

Mientras que Tito Ardila Otero, CEO de Horus Smart Energy, también lanzó cuestionamientos a la decisión del Ministerio: “Señora ministra Yesenia Olaya, por favor pronúnciense, están en vilo recursos fundamentales para mantener e incentivar la innovación en muchas empresas en Colombia”.

Ronil Berdugo, CEO de Punto Estratégico, agregó que “la innovación no muere sola… la están matando con decisiones tardías y silencios cómodos. Ya es hora de que se entienda: sin acción inmediata, Colombia retrocede”.

Y recalcó: “Paralizar convocatorias no es un descuido: es una condena. Así se asfixian empresas, se frena la ciencia y se entierra el trabajo de quienes sí estamos moviendo el país hacia adelante”.