La Gobernación del Atlántico dio a conocer este miércoles que el municipio de Repelón se convirtió en el primero del departamento y Región Caribe, en usar la herramienta digital AtlantIA que mejora la gestión de todos los procesos jurídicos, y que desde hace un año fue adoptada por la administración de Eduardo Verano.

Lea más: Nueva plataforma ‘Panorama Urbano’ logró agilizar 131 mil trámites digitales de planeación territorial en Barranquilla

El secretario Jurídico de la Gobernación, Rachid Nader, y el alcalde Jorge Eliécer Reales, formalizaron el uso del software de defensa judicial con base en la inteligencia artificial, y destacaron entre sus bondades la obtención de información confiable y oportuna de cada acción jurídica relacionada con el municipio, ubicado en el sur del Atlántico.

“AtlantIA fue concebido a partir de la constitución de una base de datos que incluye toda la jurisprudencia atinente al departamento del Atlántico, los conceptos producidos por la entidad y los actos administrativos propios como entidad territorial. Incluye un módulo algorítmico desarrollado, conjuntamente, por programadores y abogados, lo que permite que las demandas, una vez ingresen a la entidad territorial, sean proyectadas en su contestación”, aseguró Nader.

Agregó que la herramienta, que también es usada en las gobernaciones de La Guajira y Bolívar gracias a un acuerdo de cooperación, permite proyectar los alegatos en los procesos judiciales, con base en providencias judiciales anteriores.

Por su parte, el alcalde de Repelón, justificó la adopción de AtlantIA porque su administración apunta a hacer más eficiente la labor en los procesos legales.

“La razón por la que Repelón es el primero en el Atlántico en adoptar esta herramienta es porque llegó la era de la prosperidad, la era digital y la era de la Inteligencia Artificial. Apalancamos la gestión con el fortalecimiento institucional que brinda el departamento a través de esta herramienta. Esto representa un crecimiento significativo para el municipio de Repelón, el cual estandariza y hace robusta su defensa judicial y jurídica”, manifestó el mandatario.

Reales comentó que, en el inicio, su administración municipal encontró acumulados cientos de procesos y sentencias en contra del municipio y una debilidad en su defensa judicial.

“Con esta herramienta y el proceso que adelantaremos en la gestión, Repelón se convertirá en un municipio modelo y a la vanguardia. Esto asegura una defensa judicial y jurídica bien manejada, con garantías en los procesos, y que se transforma en un modelo, al igual que el del departamento del Atlántico”, reiteró.

Finalmente explicó que los municipios de sexta categoría, como Repelón, son considerados débiles y sus recursos no permiten contratar grandes equipos de profesionales para hacer frente a la complejidad de los problemas diarios.

Lea más: Más de 30 jóvenes del Caribe reciben la Beca Nutresa–Uninorte

“La herramienta sin duda, será de gran ayuda porque ahorra costos, brinda información veraz, ofrece una defensa legítima y contundente, garantiza una trazabilidad 100% legal y ayuda mucho a los territorios a salir adelante”, concluyó el mandatario.