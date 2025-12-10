Hay malestar entre algunos usuarios viales de Barranquilla por la congestión vehicular que se registró en algunos sectores de gran afluencia como el Gran Malecón durante el puente festivo por el Día de las Velitas.

Mario Torregrosa, conductor de taxi, manifestó que en esta zona turística hubo trancones de hasta 40 minutos en horas de la noche.

“Fue imposible entrar a la zona durante el fin de semana, sabemos que hay muchos vehículos y que el tráfico va a estar pesado, pero no se puede permitir estar uno más de 40 minutos sin avanzar en una sola calle. Necesitamos mayor flujo y giros permitidos para salir de la zona”, explicó.

De igual manera, José Hernández, padre de familia, comentó que “se debe hacer mayor pedagogía de los ingresos a este tipo de zonas, porque todos terminan agarrando por el mismo y ahí se genera el trancón”.

Estas son las medidas

Ante este panorama, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla dio a conocer las acciones estratégicas que se han implementado para poner fin a la congestión vehicular en la ciudad.

Un nuevo acceso a los sectores de Miramar y Villa Santos por la carrera 46 con calle 96A es una de las estrategias para brindar una mayor capacidad de despeje en intersecciones semaforizadas de alto flujo vehicular

Según la dependencia, se instalaron también 56 nuevas señales de giro con precaución permitido hacia la derecha con el semáforo en rojo por las zonas del norte de la ciudad.

De igual manera, la Secretaría informó de la puesta en marcha de miniglorietas como las de la calle 69 con carrera 42, y microintervenciones como la carrera 47 con calle 104 y la Vía 40 con calle 45.

También se viene implementando una mejora en la calle 90 con carrera 51B, a la altura del Centro Comercial Viva, para una mayor capacidad de despeje de la intersección maniobra de giro.

En la zona céntrica, las autoridades dieron a conocer que hay nuevos resguardos peatonales en la carrera 50 con calle 53, en la zona del Portal del Prado y otros puntos de la carrera 50, para la seguridad vial de los usuarios.

Por otro lado, para aquellos usuarios que circulen hacia el Gran Malecón, la Ventana al Mundo o el norte de la ciudad por la Vía 40, la Secretaría de Tránsito habilitó un contraflujo en este corredor vial, entre las calles 79 y 80, sentido centro.

Así como también se hizo una optimización de los tiempos de los semáforos en la Vía 40 con calles 85 y 98, como en la calle 72.

Otra solución vial recién implementada es el nuevo acceso al Malecón por la calle 69 con Vía 40, que tiene dos carriles en ambos sentidos, con giro permitido para salida y entrada a la zona.