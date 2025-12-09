La Unidad para las Víctimas dio a conocer la millonaria inversión que ha dedicado en el territorio del Atlántico, con miras a lograr la reparación y el ejercicio de justicia restaurativa para aquellos que han sufrido el conflicto en carne propia durante las últimas décadas en el país.

Es el ejemplo del joven Andrés Hernández*, quien perdió a sus padres y todos sus bienes y ha cargado por 20 años un duelo silencioso, pero también una esperanza firme de que algún día su llegue reparación.

“Estoy muy satisfecho, gracias a Dios se dio la oportunidad, yo voy a emprender un negocio con esta indemnización, vamos a salir adelante”, manifestó.

Y es que en la última semana, la Unidad para las Víctimas llegó a los municipios atlanticenses de Santo Tomás, Puerto Colombia, Galapa y la capital Barranquilla, para entregar 435 cartas de indemnización que suman más de $4.688 millones destinados a reconstruir proyectos de vida de las víctimas.

El director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico, Michael Sabbatino Iguarán, envió un mensaje de gratitud y esperanza: “Han esperado esto por muchos años y gracias a Dios estamos aquí. De parte del Gobierno nacional están llegando los recursos al Atlántico, estamos entregando más de cuatro millones de pesos en indemnizaciones administrativas”.

La entidad reafirmó su compromiso de avanzar, a través de la estrategia “Del Escritorio al Territorio”, liderada por el director general, Adith Rafael Romero Polanco, en el desarrollo de acciones de reparación integral.

Más que cifras, estas indemnizaciones se traducen en oportunidades para proyectos de vida que avanzan, familias que recuperan la esperanza y territorios que siguen apostándole a la dignidad y a la paz.

*El nombre fue cambiado por petición de la víctima.