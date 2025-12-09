En el barrio Soledad 2000 se vive un momento histórico tras la renovación de su polideportivo. Después de años de espera, marcados por el deterioro de este espacio –lo que apagó la actividad deportiva y comunitaria–, en esta zona se respira un nuevo ambiente.

La obra, entregada recientemente por la Gobernación del Atlántico, abarca 18.800 metros cuadrados equipados con canchas múltiples para la práctica de fútbol y sóftbol, entre otras disciplinas, así como zonas verdes, senderos, baños, módulos de servicio e iluminación.

Esta renovada infraestructura beneficia a más de 50 mil habitantes de Soledad 2000 y sectores aledaños como Villa Adela, Ciudad Bolívar, Normandía y Ciudadela Metropolitana, tras una inversión superior a los $12 mil millones.

Con esta intervención no solo se recuperó un escenario históricamente reclamado por la comunidad, sino que también se resignificó un espacio que había perdido su vocación deportiva. Desde su reapertura, las canchas están activas desde la mañana hasta la noche, con escuelas legalmente constituidas, prácticas organizadas y un flujo constante de familias que han llegado para apropiarse del renovado entorno y devolverle vida al sector.

Uno de los testimonios más representativos es el de Petra Manríquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal, quien destacó el renacimiento del espacio.

“Este escenario llevaba más de 50 años en la urbanización y estaba completamente perdido por el deterioro y la falta de compromiso ciudadano. Hoy vuelve a ser un lugar digno, con escuelas de fútbol, sóftbol, voleibol y danza organizadas dentro de la normativa. La comunidad se está reencontrando con su propio espacio”, dijo la mujer.

Al mismo tiempo, Manríquez enfatizó que el polideportivo se proyecta como un motor para alejar a niños y jóvenes de entornos riesgosos y fortalecer la disciplina y la convivencia.

Y es que el cambio también está presente en la rutina de las escuelas deportivas y las familias que antes debían desplazarse a otros lugares para entrenar. Julio Ramos, padre de familia, destacó que el polideportivo representa un alivio para el barrio.

“Lo que más valoro es que los niños tienen cerca un lugar digno donde recrearse. Antes no podíamos venir por las condiciones del espacio, pero ahora todo está más organizado y bonito”, dijo.

El complejo cuenta con especificaciones profesionales, tales como camerinos y graderías, lo que permite realizar torneos comunitarios y actividades recreativas para todas las edades.

De tal manera que la recuperación del polideportivo también ha generado un cambio profundo en la manera en que los niños y jóvenes usan su tiempo libre. Para muchos entrenadores y padres, este espacio se ha convertido en una alternativa real frente a los riesgos que antes rondaban la zona.

Así lo recalcó Franklin Osorio, quien es padre de familia del sector y reconoció que, aunque aún hacen falta refuerzos en seguridad e iluminación en ciertos horarios, el escenario abrió una oportunidad para que los niños practiquen de forma organizada.

A su turno, el ciudadano Luis Gabriel Hernández aseguró que la obra representa esperanza para muchos jóvenes que antes no tenían un espacio seguro para ejercitarse: “Esta entrega beneficia a niños, jóvenes y adultos, los aleja de esa vida difícil que aparece cuando no hay oportunidades. El deporte puede cambiarles el futuro, pero necesitamos fortalecer la seguridad porque aún se presentan robos y debemos cuidar más este entorno”.

La transformación también se refleja en el entorno urbano. Aunque los vecinos insisten en que es necesario fortalecer la presencia institucional, coincidieron en que la obra devolvió vitalidad al barrio, mejoró la movilidad y animó a más familias a usar el espacio público.

Para Luis Zabaleta, residente del sector, el impacto es evidente: “Este escenario es maravilloso. Se embelleció, recuperó la zona y le dio otro realce al barrio. El reto ahora es mantenerlo y fortalecer la seguridad para que este espacio funcione al máximo”.

Afloran los recuerdos

El impacto social también se evidencia en quienes crecieron cerca del polideportivo y hoy lo ven como un símbolo de renovación. Durante la inauguración, un joven beneficiario destacó que la comunidad por fin recibió un espacio que había pedido durante años.

Para él, tener las canchas listas e iluminadas representa más que un mejor espacio físico; es la oportunidad de construir nuevos proyectos de vida alrededor del deporte, algo que antes no era posible debido al deterioro del terreno y la falta de acompañamiento institucional.

Cumplimiento de promesa

El gobernador Eduardo Verano resaltó, en medio del acto de entrega de la obra, que este polideportivo es de los más emblemáticos que vamos a tener en el departamento por su magnitud y especificaciones.

Enfatizó que cuenta con 18.800 metros cuadrados de espacio público que son entregados a la comunidad para la práctica de deportes, la recreación, el esparcimiento y la sana convivencia.

“Este gran escenario facilita el acceso al deporte a más de 50.000 habitantes de los barrios del sector, por lo que tiene un importantísimo espectro de cobertura. Esta obra es un reflejo del compromiso de la Gobernación del Atlántico con el desarrollo integral de las comunidades”, enfatizó.

A su turno, el jefe de Alto Rendimiento de Indeportes Atlántico, Gianluca Bacci, explicó que a partir de la entrega del polideportivo se “garantizará que a estos espacios se les dé el uso adecuado, mediante la realización de torneos recreativos en las diferentes modalidades para toda la comunidad, desde las edades más tempranas hasta las categorías mayores”.

Mientras que el secretario de Deportes de la Alcaldía de Soledad, César Orozco, fue enfático al decir que esta obra tan esperada por la comunidad fomenta la promoción del deporte y los hábitos saludables.

“Recibimos este polideportivo con mucho regocijo y alegría. Este es un renovado escenario deportivo que tenemos que cuidar y conservar entre todos”, puntualizó.

Algunas de las especificaciones de este nuevo espacio deportivo

El gerente de Plazas y Parques del Atlántico, Jorge Ávila, indicó que el polideportivo cuenta con una cancha de fútbol 11 sintética con todas las especificaciones, con camerinos para equipo local, visitante y de árbitro con su cerramiento e iluminación; la cancha de sóftbol, con cerramiento en malla eslabonada y graderías cubiertas.

“Cuenta con dos canchas múltiples, una para básquet y voleibol y otra para fútbol sala; zona de gimnasio biosaludable, baños, todo el urbanismo, el sendero perimetral para la caminata, el trote; tiene zonas verdes e iluminación para que sea un entorno seguro”, dijo.

Además, explicó que “es un espacio absolutamente confortable, pero sobre todo funcional para la práctica del deporte, para el encuentro ciudadano y el principal objetivo es que se siembren nuevos proyectos de vida para nuestros niños y jóvenes de Soledad, a partir de la práctica del deporte y alejados de la violencia”, señaló.