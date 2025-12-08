La Noche de Velitas en Barranquilla dejó un balance histórico y altamente positivo. El alcalde Alejandro Char anunció que este 7 de diciembre la ciudad no registró ningún homicidio, lo que representa una reducción del 100 % frente a la misma fecha del año anterior.

Además, las riñas disminuyeron en un 25 %, consolidando una jornada tranquila en los diferentes barrios y puntos de celebración.

El mandatario destacó que estos resultados son producto del trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Ejército Nacional y las distintas dependencias distritales que acompañaron los operativos.

Char también informó que, en lo corrido del mes de diciembre, la ciudad registra una reducción del 58 % en homicidios en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Seguiremos trabajando incansablemente para que todas las celebraciones que nos quedan en este mes de diciembre sean seguras para todos”, señaló el alcalde.

Reiteró, además, el compromiso de su administración por garantizar la tranquilidad de las familias barranquilleras durante toda la temporada decembrina.