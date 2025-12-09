La cuadra de la calle 35 entre carreras 20 y 20B, del barrio Boyacá, ganó el concurso “Mi Cuadra Limpia y Linda”, promovido por la Alcaldía de Barranquilla para impulsar el cuidado del entorno.

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina de Servicios Públicos adscrita a la Gerencia de Ciudad, junto con la empresa de servicios públicos Triple A, entregó el premio “Mi Cuadra Limpia y Linda”.

El concurso que recompensó a la junta de Acción Comunal que lograra coordinar la recuperación y embellecimiento de toda una cuadra en un barrio de Barranquilla, promoviendo la construcción de comunidad y el reciclaje como acciones para seguir recuperando los espacios de nuestros barrios.

14 cuadras de 12 barrios fueron las finalistas para ganar 10 millones de pesos que serán reinvertidos en la misma cuadra, para el fortalecimiento de proyectos comunitarios y ambientales en el sector.

La ganadora de este concurso fue la cuadra de la calle 35 carreras 20 a 20B. Esta cuadra realizó limpiezas en la calle, andenes y terrazas, embellecimientos con pintura, poda de árboles y arbustos, y decoraciones en las casas.