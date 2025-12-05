Previo a la celebración del Día de las Velitas en Barranquilla, las autoridades han desplegado una serie de controles para evitar la comercialización de pólvora en la ciudad, así como garantizar la sana convivencia en las cinco localidades.

Desde la administración distrital se puso de presente que se han reforzado patrullajes y Caravanas por la Vida con personal de Policía, Ejército y Alcaldía, llegando a sectores comerciales, barrios y zonas priorizadas con acompañamiento institucional y de seguridad.

El jefe de la Oficina distrital para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, sostuvo que “nuestro llamado es a vivir unas fiestas con alegría, respeto y tolerancia, en donde prime la sana convivencia. Reiteramos nuestro llamado de no a la pólvora y a que si consumen alcohol lo hagan de una manera responsable”.

El Distrito informó que se ha dispuesto una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permita identificar puntos ilegales de venta de pirotecnia en la ciudad. Elementos como matasuegras, chispitas, volcancitos, cohetes, bengalas, tiros de mecha, cebollitas y buscapiés, entre otros, se encuentran prohibidos según la Ley 2224 de 2022 y el Decreto 2174 de 2023.

Es de anotar que en la ciudad se ha logrado la incautación de más de 500 kilos de pólvora de diferentes tipos. De acuerdo con el Distrito, la primera incautación se realizó en el centro de la ciudad, donde se encontraron alrededor de 2 mil volcanes.

Posteriormente, mediante una orden de allanamiento y registro emitida por la Fiscalía, se ingresó a un taller de pintura automotriz ubicado en el barrio Montes, donde se encontraron más de 450 kilos de pólvora.

En los municipios

El secretario del Interior del departamento, José Antonio Luque, aseguró que desde el mes de septiembre se ha venido avanzando con una estrategia de seguridad y convivencia que incluye Caravanas de Seguridad junto a Policía, Ejército y alcaldías. Estas jornadas inspeccionan establecimientos nocturnos e insisten en cero pólvora, consumo responsable y prevención de riñas.

“Desde la Gobernación hace un llamado especial a todos los atlanticenses para que disfruten de las tradiciones con responsabilidad y eviten cualquier conducta que ponga en riesgo la vida o la tranquilidad de las familias”, sostuvo.

El funcionario se refirió a las recomendaciones que se vienen haciendo a la comunidad, tales como evitar el uso de pólvora, puesto que un solo descuido puede opacar toda la celebración; supervisar a los niños cuando haya fuego o pólvora cerca; cuidar las pertenencias, sobre todo en espacios concurridos; evitar riñas y malos comportamientos; consumir alimentos y bebidas en lugares confiables, entre otras.