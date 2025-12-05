La aerolínea Satena anunció este viernes la suspensión temporal de sus vuelos hacia Valencia, Venezuela, luego de registrar fallas intermitentes en las señales de comunicación y navegación, un riesgo que la aerolínea estatal no está dispuesta a asumir cuando se trata de cuidar vidas.

El mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea, habló con claridad sobre la medida, insistiendo en que es una decisión tomada desde el corazón de lo que representa Satena: un servicio esencial que ante todo debe ser seguro.

“Lo primordial es la seguridad de los pasajeros, de la tripulación y de la aeronave. Cuando se evidencian interferencias en comunicaciones y navegación, no podemos arriesgarnos. Es un punto de no retorno desde el aspecto de seguridad”, dijo Zuluaga.

Además señaló que la aerolínea prefiere detenerse un momento antes que exponer a alguien a un riesgo innecesario.

Para muchos pasajeros, el anuncio llegó a pocas horas del vuelo por lo que Satena les ofreció la devolución del dinero y acompañamiento en el proceso.

“Algunos están buscando alternativas, otros están iniciando sus reembolsos. Estamos respondiendo como corresponde, con empatía y respeto por quienes habían planeado viajar”, añadió el presidente de la aerolínea.

Zuluaga recordó que volar hacia Venezuela ha sido, desde el inicio, un desafío que Satena asumió con responsabilidad. Con aeronaves más pequeñas y un modelo especial de operación, la aerolínea logró sostener la ruta durante varios meses.

“Preferimos parar, esperar y retomar solo cuando los organismos internacionales nos aseguren que las condiciones de navegación son óptimas. No podemos hipotecar la tranquilidad de nadie. Cuidamos lo que hemos construido”, afirmó.

Mencionó que la suspensión no borra los avances que la aerolínea ha logrado este año, especialmente en la región Caribe, donde Satena ha ampliado su red de destinos y espera cerrar el 2025 con más rutas en operación.

La compañía reiteró que esta pausa es temporal y que la ruta se reanudará apenas existan garantías plenas de seguridad.