Durante el acto de inscripción de los aspirantes por Cambio Radical al Senado de la República, Fuad Char, líder del partido, oficializó la candidatura de César Lorduy, Gersel Pérez, Gonzalo Baute y Selmen Arana a la cámara alta.

Según Fuad, esta nómina representa las voces del Caribe y Barranquilla a nivel nacional.

“Vamos a trabajar porque en Colombia tengamos la salud que tenemos los barranquilleros, la educación pública, y los colegios que tiene Barranquilla. Es un alegría confirmar este grupo al Senado”, sostuvo.

De igual manera, el dirigente aseguró que: “queremos que estos representantes saquen las leyes que necesitamos para hacer realidad un país mejor, todos están comprometidos con el Caribe”.

De esta manera, uno de los aspirantes principales del partido, César Lorduy, exmagistrado de la República, contó a El Heraldo que la arquitectura legal que tiene la capital del Atlántico puede ser un modelo para las regiones del país.

“La arquitectura legal que le permite a Barranquilla haber hecho lo que ha hecho es lo que yo creo que se debe hacer en el resto del país y en todos los municipios. Entonces desde el Senado la idea es que podamos brindarle a cada uno de los habitantes un servicio de salud eficiente, un programa de mejoramientos de vivienda, titulación de predios, entre otros modelos que son replicables en la ciudad”, declaró.

Agregó, además, que: “llegar al senado es un reto importante, pero lo afrontamos desde el partido con una ilusión porque conocemos esas necesidades de la gente y con disciplina ocuparemos las curules a nivel nacional, hay que impulsar la lista completa con los demás candidatos porque este puede ser la elección con más casillas que tengamos en la historia”.

Por su parte, Gersel Perez, exrepresentante a la Cámara de Representantes, mencionó que desde el partido hay una apuesta ambiciosa por ocupar varias casillas en el Senado y Cámara.

“Queremos que se fortalezca la economía a nivel nacional, y que haya una transformación que aporte al desarrollo de las comunidades vulnerables, creo que la idea es tener el mayor número de senadores y representantes para el próximo año y armar un gran equipo por Colombia”, dijo.

A su turno, Gonzalo Baute, señaló que lo más importante es garantizar los derechos de las familias colombianas. “Los modelos exitosos de gobierno vienen desde el Caribe y Barranquilla, entonces hay que procurar ahora que ningún otro colombiano dependa de un sistema para tener sus derechos, el estado no puede estar encima de la familia, nosotros como aspirantes al senado tenemos que estar al servicio de la gente”.

Otro de los aspirantes al Senado de la República por Cambio Radical, Selmen Arana, reafirmó la apuesta por llevar desde el Caribe hacia el país las necesidades de implementar un modelo educativo en los colegios públicos parecido al de las ciudades principales como Cartagena y Barranquilla.

Cabe resaltar que durante la inscripción de estos aspirantes al Senador por el partido, también hizo presencia el candidato a la Cámara de Representantes Welfran Mendoza, y el exsenador Arturo Char.