A estas horas de la mañana del viernes permanece cerrado un tramo de la vía 40, a la altura del Tribunal del Atlántico, por protestas de estudiantes de la Universidad del Atlántico.

Según pudo conocer esta casa periodística, la manifestación pretende poner presión para la salida del actual rector de la alma mater, Leyton Barrios, tras el proceso judicial que afronta por una posible falsificación de documentos en su postulación al cargo.

Jesús Marchena, representante estudiantil de la universidad, mencionó que: “es insostenible el cargo en la rectoría de Barrios y eso perjudica a la universidad, que no puede avanzar en su cronograma de actividades ante el inconformismo general de los estudiantes que no se sienten representados”.

De esta manera, los estudiantes, así como también otros actores educativos de la universidad, confirmaron que permanecerán bloqueando la vía hasta la jornada de la tarde

Sumado a esto, la fuerza pública hizo presencia en la zona y permanece vigilando la integridad de las edificaciones aledañas a la manifestación y cualquier alteración al orden público.