Aqualia sumó a su operación un nuevo camión recolector que entrará en servicio en el sector de Villa Olímpica, con el propósito de optimizar las labores de aseo y mejorar la cobertura en esta zona del municipio de Galapa.

La incorporación del vehículo permitirá reorganizar rutas, agilizar los recorridos y responder con mayor eficiencia a la demanda de los usuarios, especialmente en los puntos donde se había identificado necesidad de refuerzo operativo.

César Barros, jefe de servicio de Aqualia en Villa Olímpica, destacó que esta adición representa un impulso importante para el esquema de recolección. “La llegada de este nuevo camión nos permite fortalecer la operación y continuar ofreciendo un servicio acorde con las necesidades del sector. Seguimos trabajando para mantener un esquema de recolección ordenado y funcional para la comunidad”, afirmó.

La empresa señaló que continuará evaluando y realizando los ajustes operativos necesarios para garantizar un servicio estable y bien coordinado. Asimismo, agradeció el apoyo de los residentes y reiteró su compromiso con una gestión oportuna y responsable de los residuos en Villa Olímpica.