Los retrasos en las obras de modernización del lado tierra del Aeropuerto Ernesto Cortissoz alcanzan ya el 90 %, según confirmó la Veeduría Ciudadana “VC – Aeropuerto Ernesto Cortissoz”.

Señaló, además, que la situación, que afecta directamente la experiencia de los viajeros, vuelve a poner en evidencia el deterioro de los servicios que presta la terminal aérea.

La Aeronáutica Civil reconoció este jueves que actualmente tiene abiertos ocho procesos de incumplimiento contra el contratista, el Consorcio Infraestructura AIEC 2026, que podrían derivar en multas superiores a los $12.000 millones. Los incumplimientos, insistió la autoridad, se concentran en puntos clave del proyecto.

De acuerdo con lo expuesto en la mesa técnica realizada esta mañana en el aeropuerto, las principales demoras están relacionadas con la importación y puesta en funcionamiento de las escaleras eléctricas, ascensores, aires acondicionados, bandas de equipaje y pisos de la sala de maletas nacional. Estos equipos son esenciales para la operación del Cortissoz, pero solo entrarían en servicio en el primer trimestre de 2026, siempre y cuando el contratista cumpla con el plan de choque pactado con la Aerocivil, el cual deberá entregar la próxima semana.

El plan contempla la instalación de pisos y enchapes, trabajos de pintura, adecuaciones eléctricas y la implementación de los sistemas de voz, datos e iluminación de la sala de maletas nacional. La Aerocivil advirtió que exigirá al contratista avanzar con estas tareas para evitar nuevas sanciones.

La Veeduría Ciudadana, conformada por el Comité Intergremial del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y la Asociación Cívica por Amor a Barranquilla, reiteró su preocupación por la falta de personal en obra y por la demora en la llegada de los equipos electromecánicos.

Ante este panorama, la Veeduría pidió a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación acompañar de manera preventiva el avance del proyecto, con el fin de garantizar la correcta ejecución del Contrato de Obra No. 24001272 H4 de 2024 y el Contrato de Interventoría No. 24001301 H3.

En las comunicaciones enviadas a los jefes de los dos órganos de control, la Veeduría insistió en que su presencia será clave para asegurar que los recursos públicos se utilicen adecuadamente y que las obras avancen bajo los principios de eficiencia, planeación y transparencia.

La petición también busca que la Contraloría y la Procuraduría participen de manera permanente en las mesas técnicas y de coordinación institucional donde se revisan los avances del proyecto. Para la Veeduría, su intervención es fundamental para lograr que el Ernesto Cortissoz cuente finalmente con una infraestructura acorde con la demanda de los usuarios y con los estándares que exige un aeropuerto internacional.

Mientras tanto, los pasajeros siguen enfrentando las consecuencias de una modernización que, según los gremios y organismos de control ciudadano, está lejos de reflejar los avances que por contrato deberían ser hoy una realidad.