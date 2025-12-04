Este jueves, en la sede de la Registraduría Especial de Barranquilla, Cambio Radical hizo la presentación oficial de la lista a la Cámara de Representantes por el Atlántico, la cual se encuentra encabezada por la exalcaldesa de Usiacurí y exsecretaria de la Mujer del departamento, Dorita Bolívar.

Uno de los nombres que más llama la atención en este listado corresponde al de Andrés Felipe Camargo González, quien es ampliamente conocido en las redes sociales como Felipe Saruma. De acuerdo con la información conocida por esta casa editorial, se trata de una apuesta de la casa Char por conquistar el voto joven en el departamento.

Es de anotar que Camargo González cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, así como 11.1 millones de seguidores y 232 millones de ‘likes’ en las publicaciones hechas en la plataforma de Tik Tok. Por tal motivo se consolida como uno de los creadores de contenido más importantes del país.

Aunque no hizo presencia en el acto de inscripción, Camargo González se encuentra en el renglón número 4. De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, el joven de 26 años tiene plazo hasta el próximo 8 de diciembre para acercarse hasta la sede de la Registraduría para oficializar su inscripción.

¿Quién es Felipe Saruma?

Felipe Saruma, cuyo nombre de pila es Andrés Felipe Camargo González, nació en la ciudad de Bucaramanga (Santander), el 4 de febrero de 1999.

Su trayectoria en las redes sociales inició en el año 2012, cuando incursionó como ‘youtuber’ en el canal ‘El Saru’, el cual contaba con más de 60 mil suscriptores. Su popularidad ascendió en medio de la pandemia cuando produjo ‘La Gran Cabaña’ junto a sus amigos, en un espacio que alquilaron para pasar la cuarentena por covid-19.

“A mí siempre me ha gustado crear contenidos en internet. Mi aspiración es producir una película. Ese es mi proyecto de vida”, expuso Saruma a un programa al ser interrogado sobre su plan de vida a mediano plazo.

Saruma también estuvo relacionado sentimentalmente con la influencer Andrea Valdiri, con la cual llegó al altar. A finales de 2023, la pareja confirmó su separación sin conocerse detalles de los motivos que los llevaron a tal decisión.

Su rol en las redes sociales lo llevó a destacarse como uno de los mejores creadores de contenido del país, según una reciente lista de Forbes.

Ahora, el creador de contenido ha tenido una alta relevancia en las redes sociales con sus